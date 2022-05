Gruppe aus dem Dekanat beim Katholikentag in Stuttgart

50 Personen aus dem Dekanat Sigmaringen-Meßkirch nahmen an einer Tagesfahrt per Bus zum Katholikentag nach Stuttgart teil. Begleitet wurde die Fahrt von Dekanatsreferent Frank Scheifers, Jugendreferentin Stefanie Birkle und Ehrenamtskoordinatorin Christine Brükner. Nach der Coronazeit war es für alle schön, mal wieder unmittelbar eine große und vielfältige Glaubensgemeinschaft zu erleben und gemeinsam an diesem Tag ein Stück Leben miteinander zu teilen, wie das Motto des Katholikentags lautete („Leben teilen“). Die Gruppe erlebte einen intensiven Tag mit vielen Begegnungen, interessanten Bibelarbeiten, spannenden Vorträgen, Podien und vielem mehr. Am Stand des Erzbistums Freiburg auf der Kirchenmeile trafen sie auch den früheren Dekan und jetzigen Generalvikar Christoph Neubrand an. Foto: Dekanat