Grundsteuer: Sigmaringer Finanzamt verkündet Erleichterungen

Gute Nachrichten für alle Grundstücksbesitzer im Kreis Sigmaringen, die eine Steuererklärung abgeben müssen. Der Vorsteher des Finanzamts Sigmaringen Helmut Bosler hat bereits Tausende Papiervordrucke ausgegeben und er ist bereit, welche nachzudrucken, wenn dies notwendig wird.

„Wir müssen es den Bürgern leicht machen“, sagt er. Heißt: Wer seine Erklärung zur Grundsteuer nicht über das Internet und das Portal Elster abgeben kann, für den gibt es eine andere Möglichkeit. Niemand im Kreis Sigmaringen müsse einen Härtefallantrag stellen.

Anruf beim Finanzamt genügt

Die Papiervordrucke schickt das Finanzamt den Bürgern zu, wenn sie sie telefonisch anfordern. Alternativ können die Vordrucke auch in den Rathäusern abgeholt werden. Alle Bürgerbüros seien mit Vordrucken ausgestattet, so der Chef des Finanzamts.

Ende Oktober läuft die Frist zur Abgabe der Erklärungen ab, doch deswegen muss sich niemand Sorgen machen, so Bosler. „In den nächsten Monaten passiert noch gar nichts, erst im Januar werden wir Mahnschreiben versenden.“

Da die Bodenrichtwerte in etlichen Gemeinden des Landkreises noch nicht festgestellt wurden, ist es für viele Bürger noch gar nicht möglich, eine vollständige Erklärung abzugeben.

Das Finanzamt rät den Bürgern in diesen Fällen abzuwarten, bis die Bodenrichtwerte vorliegen. „Uns ist es lieber, wenn die Erklärungen vollständig sind, weil sie dann in der Regel automatisch vom Computer bearbeitet werden können“, so Bosler. Wer nicht auf den aktuellen Bodenrichtwert warten möchte, kann auch auf diese Information verzichten.Das Finanzamt wird sie später der Erklärung hinzufügen.

Für diese Gemeinden fehlen die Daten noch

Aktuell sind nach Angaben des gemeinsamen Gutachterausschusses im Landkreis Sigmaringen in 21 von 25 Gemeinden die Bodenrichtwerte festgestellt. Erst vor wenigen Tagen kam mit Bad Saulgau die größte Stadt des Kreises hinzu. Es fehlen noch: Ostrach, Scheer, Meßkirch und Pfullendorf. Der Gutachterausschuss geht davon aus, dass diese Gemeinden in den kommenden zwei bis drei Wochen folgen werden.

Hier können die Infos abgerufen werden

Bekanntgemacht werden die Bodenrichtwerte entweder über die Internetseiten der Gemeinden, die Homepage des Gutachterausschusses, die über die Seite der Stadt Sigmaringen erreichbar ist, oder über die zentrale Internetseite Boris BW.

Hier müssen Nutzer lediglich ihre Adresse abgeben und bekommen dann sowohl die Grundstücksfläche als auch Informationen zum Flurstück und den Bodenrichtwert. In dieses Portal sind jedoch noch längst nicht alle vorliegenden Daten aus dem Landkreis Sigmaringen hochgeladen, weil dies sehr aufwendig ist, erklärt Markus Beck, der Leiter des Gutachterausschusses.

Aus diesem Grund können die Informationen über die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses abgerufen werden. Der Leiter Markus Beck bittet die Bürger um Geduld und Verständnis: „Wir sind mit Herzblut Tag und Nacht im Einsatz, aber da die Bodenrichtwerte richtig und nachvollziehbar sein müssen, bedeutet dies für uns einen gigantischen Arbeitsaufwand.“ Im Kreis Sigmaringen sei eine 1200 Quadratkilometern ausgewertet und digitalisiert worden, verdeutlicht Beck.

Finanzamt gibt aktuelle Zahlen bekannt

Aktuell sind beim Finanzamt für etwa 25 Prozent der Grundstücke im Kreis die Erklärungen eingegangen. Für rund 50.000 Grundstücke im Kreis Sigmaringen müssen Grundsteuererklärungen abgegeben werden. Die rund 30.000 landwirtschaftlichen Grundstücke folgen später.