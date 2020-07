Grünen entscheiden sich gegen Trennung von Amt und Mandat

Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen hat Klaus Ernst Harter als Vorsitzenden bestätigt. Wie schon bei den Nominierungen in den Wochen davor haben sich die Mitglieder unter Corona-Regeln in der Stadthalle in Meßkirch getroffen.

Der Vorsitzende Klaus Ernst Harter verwies darauf, dass der Kreisverband seine Veranstaltungsreihe nach dem Lockdown online fortsetzte, teilen die Grünen in einer Pressemitteilung mit. Der Förderverein zur Wiederbelebung der Ablachtalbahn sei unter großer Beteiligung der Bevölkerung gegründet worden. Auch der Dialog mit den bedrängten Bauern liege dem Kreisverband am Herzen, deshalb organisierten die verantwortlichen Begegnungen zwischen Bauern, dem Handel und den Verbrauchern sowie mit Fachpolitikern, die sehr gut angenommen wurden. Anlässlich des Internationalen Frauentags organisierte die Frauenbeauftragte des Kreisverbandes, Pamela Schumacher, zusammen mit anderen engagierten Frauen ein Frauenfrühstück, bei dem es um den frauenspezifischen Blick auf die aktuelle politischen Themen ging.

In zum Teil hitzigen und emotional geführten Diskussionen klärten die Anwesenden sowohl den Wahlmodus als auch die Struktur des zu wählenden Vorstands. Dabei ging es um die Frage der Trennung von Amt und Mandat, also letztendlich um die Frage, ob die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden weiter dem Kreisvorstand angehören könne. Letztendlich stimmte die Mehrheit der Versammlung gegen die Trennung von Amt und Mandat, sodass auch Bogner-Unden für den Vorstand kandidieren konnte. Die Versammlung musste auch entscheiden, ob der Kreisverband in Zukunft von einer Doppelspitze geführt werden soll. Nach dem Motto, „Never change a winning system“ (Anette Mayer) entschieden sich die Mitglieder zur Fortsetzung des bisherigen Modells mit einem Vorsitzenden und deren Stellvertretung. Klaus Harter wurde ohne Gegenkandidat mit 93 Prozent der Stimmen wieder für zwei Jahre als Vorsitzender bestätigt. Zur Stellvertreterin wählte die Versammlung Petra Knaus aus Laiz, nachdem der bisherige Stellvertreter, Gerold Schellinger, seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Er machte damit den Weg frei für ein Paar an der Spitze des Kreisverbands. Zu Beisitzern wurden Hanna Stauss und Joshua Hehnle von der grünen Jugend, Susanne Petermann-Mayer, Andrea Bogner-Unden, Fabian Heuter und Gerold Schellinger gewählt. „So setzt sich der Vorstand ausgeglichen erfahrenen und neu hinzugekommenen Mitgliedern zusammen“, schreiben die Grünen in ihrer Pressemitteilung. Christoph Höh wurde als Kreisschatzmeister in seinem Amt bestätigt.