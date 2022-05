Gründungsmitglied von donum vitae aus Vorstand verabschiedet

Die Jahreshauptversammlung des donum vitae Regionalverbands Hohenzollern stand in diesem Jahr im Zeichen der planmäßigen Vorstandswahlen. Dabei wurden Martin Bösch als 1. Vorsitzender und Regine Gaerte als 2. Vorsitzende jeweils einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Das gleiche gilt für Susanne Scham als Beisitzerin. Einen Wechsel gab es beim Amt des Kassierers: hier löst Martina Walz Christa Schlegel ab, die dieses Amt sechzehn Jahre innehatte und zur Beisitzerin gewählt wurde. Martin Bösch dankte Christa Schlegel für ihren langjährigen Einsatz und die immer zuverlässige Kassenführung und gab seiner Freude Ausdruck, dass sie dem Vorstand weiter angehören wird.

Aus dem Vorstand verabschiedet hat sich Ingrid Grießhaber, die als Gründungsmitglied die Entwicklung des donum vitae Regionalverbands 22 Jahre lang im Vorstand entscheidend mitgeprägt und mitgestaltet hat. Martin Bösch und Regine Gaerte würdigten ihr großes Engagement und dankten ihr für ihre zupackende und tatkräftige Hilfbereitschaft und jederzeitige Ansprechbarkeit. Ingrid Grießhaber versprach, auch als „einfaches Mitglied“ immer zu helfen, wenn sie gebraucht würde.

In seinem Rückblick auf das Jahr 2021 erläuterte Bösch, dass trotz der vielfältigen pandemiebedingten Einschränkungen die Ratsuchenden dank der großen Flexibilität der Beraterinnen immer in vollem Umfang betreut wurden. Insgesamt wurden 457 Beratungsgespräche geführt, davon 205 in Präsenz, 138 per Telefon und 114 per Video. Das Beraterinnenteam mit Ingrid Weinmann und Angélique Rieken-Grom wird seit 2021 durch Rabea Weisschuh verstärkt, die schwerpunktmäßig den Standort Hechingen betreut. Organisatorische Veränderungen ergaben sich durch den Umzug der Beratungsstelle in Bad Saulgau, die Erweiterung der Beratungszeiten an allen drei Standorten und die Aktualisierung der Technik- und IT-Infrastruktur.

In seinem Schlußwort dankte Bösch den Beraterinnen und der Verwaltungsmitarbeiterin Katharina Jakob ebenso wie seinen Vorstandkolleginnen für die gute Zusammenarbeit.