Großzügige Spenden beim Kirchenkonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am zweiten Advent fand das Kirchenkonzert der MK Laiz statt. Viele Interessierte kamen zum Zuhören, sodass die St. Peter und Paul Kirche voll besetzt war. Vielen Dank an alle für das zahlreiche Erscheinen und den Applaus!

Dank der großzügigen Spendenbereitschaft der Besucher*innen kam eine Summe von 1050 Euro zusammen. Davon wird die Kapelle 500 Euro für die Jugendarbeit verwenden. Auch in diesem Jahr möchte die Kapelle gerne mit einem Teil der Spenden eine gemeinnützige Sache unterstützen. Daher kam der übrige Betrag in Höhe von 550 Euro der Sigmaringer Tafel zugute. Vielen Dank an alle Spender*innen!

Die Musikkapelle wünscht allen Ehren- und Passivmitgliedern, treuen Helfern, Sponsoren und allen Freunden und Fans ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest sowie ein glückliches, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2023. Genießen Sie die Feiertage und bleiben Sie gesund!