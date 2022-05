Großer Polizeieinsatz bei der Nepomukbrücke

Vier Streifenwagen der Polizei und zwei Rettungstransportwagen des Roten Kreuzes sind am Montagabend kurz vor 18.30 Uhr in Sigmaringen an der Nepomukbrücke im Einsatz. Nach Polizeiangaben gerieten vier Menschen in Streit.

Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums gab es zwischen zwei Freunden unterhalb der Nepomukbrücke Unstimmigkeiten. Als einer den anderen ohrfeigte, mischten sich zwei andere Männer ein. Daraufhin nahm einer der beiden ursprünglich in Streit geratenen Männer einen Stock und schlug einen Schlichter damit auf den Hinterkopf.

Wunde am Kopf

Der am Kopf blutende Mann wurde von Mitarbeitern der Malteser in einen Rettungswagen geführt.

Ein weiterer Mann musste medizinisch behandelt werden. Wie schwer ihre Verletzungen sind, blieb am Montag auf Nachfrage unklar.

An Armen oder Beinen gefesselt

Die Beamten schlichteten den Streit, indem sie einige der Beteiligten an den Armen oder Beinen fesselten. Erst als die Lage unter Kontrolle war, wurden die Männer wieder freigelassen.

Ein Beamter sicherte einen etwa daumendicken Ast, mit dem zugeschlagen worden ist. Nach einer halben Stunde ist der Einsatz beendet, doch die Ermittlungen der Polizei gehen weiter. Drei Männer wurde zu Ermittlungen auf die Polizeiwache gebracht.