Große und kleine Wasserratten kommen auf ihre Kosten

Anmeldungen können im Internet unter www.sigmaringen.dlrg.de oder bis spätestens am Veranstaltungstag um 10 Uhr an der Freibadkasse getätigt werden.

Nach einer zweijährigen Zwangspause findet am Sonntag, 31. Juli, mit der achten Auflage des Sigmaringer Schwimmfests wieder der große Höhepunkt der Wasserrattensaison in Sigmaringen statt. Ab 11 Uhr wird auf vier Bahnen viel los seien, wie es in der Ankündigung heißt.

Begonnen wird mit dem Eltern-Kind-Schwimmen, bei dem die Sprösslinge im Alter von bis zu acht Jahre erst 25 Meter auf dem Rücken von Mama oder Papa getragen werden, bevor sie weitere 25 Meter alleine schwimmen müssen. Die älteren Kinder dürfen sich im Anschluss, jahrgangsweise gestaffelt, über 50-Meter-Brust, Kraul und Rücken Kraft, Siegeswillen und Schwimmtechnik messen. Für die Älteren unter ihnen kommen auch 100-Meter-Freistil oder 200-Meter-Lagen (Delfin, Rücken, Brust und Kraul) infrage. Danach retten DLRG-Angehörige Puppen, so schnell es geht. Und schließlich wird laut Vorschau das ganz laute „Zieh, Zieh“ bei Viererstaffeln ertönen, zu der ausdrücklich nicht nur die Jugend, sondern auch ein wenig ältere Schwimmer sowie Masters eingeladen sind.

Von Jahr zu Jahr sei das Schwimmfest bis zur coronabedingten Unterbrechung gewachsen, wie der Veranstalter betont. Inzwischen seien auch Vereine aus Gammertingen, Riedlingen und Saulgau im Boot, weswegen das Schwimmevent in Sigmaringen als Kreis-Schwimmfest gelte. Nicht nur Vereinsprofis, sondern allen Hobbyschwimmern aus Sigmaringen böte das Schwimmfest Spaß und Erfolgsaussichten.

Dank der großzügigen Sponsoren ist die Teilnahme am Schwimmfest am kommenden Sonntag laut Mitteilung kostenlos. Neben Medaillen, Urkunden und Sachpreisen winkt Athletinnen und Athleten ein Gratis-Obsttisch. Unter den ausrichtenden Vereinen hat der TV Mengen in diesem Jahr einen Löwenanteil der Vorbereitung übernommen.