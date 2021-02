Große Pläne für den Schienenverkehr auf der Alb

Eine Kompletterneuerung der Stellwerktechnik zwischen Hechingen und Sigmaringen, einen Neubau von Gleisabschnitten auf einer Gesamtlänge von 50 Kilometer auf der Schwäbischen Alb: Das Landesverkehrsministerium, die SWEG Schienenwege GmbH, eine Tochter des Bahnbetreibers Südwestdeutsche Landesverkehrs AG (SWEG), sind sich über eine grundlegende Sanierung der Eisenbahnstrecken zwischen Hechingen, Engstingen, Gammertingen und Sigmaringen einig. Die Maßnahmen sollen nun über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzt (GVFG) finanziert werden. Sie wurden für dieses Programm des Bundes nun angemeldet.

In Abstimmung mit dem Vorhabenträger, der SWEG Schienenwege GmbH, hat das Ministerium für Verkehr laut einer Pressemitteilung nun dem Bund für eine Förderung gemäß Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für das großangelegte Sanierungprogramm vorgeschlagen. Dieser Zuschuss-Topf ist vom Bund zuletzt massiv erhöht worden, zudem wurden die Förderrichtlinien auf Anregung angepasst. Landesverkehrsminister Winfried Hermann: „Die Vorschläge der verschiedenen Maßnahmen zwischen Hechingen, Gammertingen, Engstingen und Sigmaringen zur Aufnahme in das GVFG-Programm des Bundes (sog. Kategorie-C-Anmeldung) sind ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem besseren Nahverkehrsangebot in der Region.“ Das Signal an den Bund laute: Es tut sich viel im Schienenverkehr in Baden-Württemberg und in der Region Zollernalb/Reutlingen/Sigmaringen. Aber auch im ganzen Land sind viele Projekte in Planung und Vorbereitung.

Tobias Harms, Vorstandsvorsitzender der SWEG, sagt: „Mit den Projekten zur Erneuerung unserer Stellwerkstechnik sowie der Gleise und Brücken machen wir unsere Eisenbahnstrecken fit für die nächsten Jahrzehnte. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für einen leistungsfähigen und zuverlässigen Schienenpersonennahverkehr in unserer Region.“ Diese Vorhaben befinden sich aktuell in unterschiedlichen Planungsstadien. Bei entsprechender Planungstiefe können die Vorhabenträger einen endgültigen Antrag auf Förderung nach dem GVFG stellen.

Verkehrsminister Winfried Hermann betont die Dringlichkeit der Vorhaben: „Das Projekt ist Teil der neuen Vorschläge für das GVFG-Bundesprogramm. Das zeigt sehr deutlich, dass die vom Land geforderte Erweiterung des GVFG überfällig war.“

Für die hohe Zahl an neuen Vorschlägen und Planungen im Land habe sicher auch die Erhöhung der Fördersätze beim Bund geführt, die das Land ebenfalls mit einer attraktiven Kofinanzierung unterstützt. Das Land gebe diese Vorschläge nun an den Bund weiter. Dadurch werde das hohe Engagement für die Steigerung der Attraktivität des ÖPNV in Baden-Württemberg und der voraussichtlich hohe Förderbedarf auch auf Bundesebene frühzeitig sichtbar. Hermann: „So treiben wir die Verkehrswende im Land voran.“ Mit den umfangreichen Bauprojekten soll das Mobilitätsangebot in der Region deutlich verbessert und auch für die Zukunft gesichert werden.