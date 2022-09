Große Lust auf Aktivitäten

Nach pandemiebedingten Pausen, fand der Tag der offenen Tür in der Schustergasse 1 statt. Der Seniorentreff nimmt jetzt sein Programm wieder auf.

Nach der Begrüßung durch Ellen Valeris , Leiterin des Amts für Familie und Bildung, sangen die Gäste zum Auftakt der Wiederaufnahme des Programms unter musikalischer Begleitung durch Siglinde Schwarz am Keyboard ein paar Refrains bekannter Volkslieder, wie die Verwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Mit dieser heimeligen Stimmung, die die hellen Räumlichkeiten der Schustergasse 1 einem schon fast an die Hand geben, ging es in einen bunt gestalteten Vormittag über. Die Gäste konnten mit dem Team der Schustergasse 1 ins Gespräch kommen, sich auf Plakaten über die Angebote informieren oder Anschauungsmaterial aus dem Kreativnachmittag bewundern.

Um den Bekanntheitsgrad des Programms der „Fünf Esslinger“ zu steigern, wurden Übungen daraus präsentiert. Die Besucherinnen und Besucher konnten quer durch alle Altersgruppen mitmachen und waren überrascht, dass hierfür weder die eigene Sportlichkeit noch körperliche Einschränkungen ein Hindernis waren.

Unter die interessierten Besucherinnen und Besucher mischten sich der Erste Beigeordnete Manfred Storrer in Vertretung von Bürgermeister Marcus Ehm und Mitglieder des Gemeinderats. Als sich um 14 Uhr der Tag der offenen Tür dem Ende zuneigte, war zu spüren, wie nach der langen, teilweise auch einsamen Pause in der Pandemie die Geselligkeit und die Lust auf gemeinsame Aktivitäten den Veranstaltern und den Besucherinnen und Besuchern unter den Nägeln brennt. Viele neue Ideen wurden vorgebracht, mit dem Ziel diese zeitnah in der Schustergasse 1 umzusetzen.

Der neue Flyer mit den Oktoberangeboten erscheint am 26. September und liegt bei der Stadtverwaltung im Bürgerbüro, im Seniorenbüro, in der Schustergasse und in der „Alten Schule“ aus sowie ist online auf der Homepage der Stadtverwaltung abrufbar.