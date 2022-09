Größere Belastungen für Jugendliche durch Corona

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Präventionscurriculum der Liebfrauenschule wird ständig überarbeitet und erweitert. Schon seit Jahren besuchen die Achtklässler die Jugendberatung der Caritas, um den Weg in die Beratungsstelle und die Räumlichkeiten dort kennenzulernen. Sollte ein junger Mensch eines Tages mit seinen Problemen alleine nicht mehr fertig werden und außerhalb der Schule Ansprechpartner suchen, so weiß er, wohin er sich wenden kann. Die Hemmschwelle, sich Unterstützung zu holen, wird herabgesetzt, wenn Weg und Ort bekannt sind.

Nun wurde das Thema Lebensmut und Lebensfreude erweitert: IN VIA Schulsozialarbeiterin Elena Tögel und Präventionsfachkraft Lela Buder entwickelten in Zusammenarbeit mit Daniela Fiedler von U25 (einem Online-Beratungsangebot von Jugendlichen für Jugendliche) das Projekt „Glück und Krise“. Unterstützung erfahren sie dabei auch von Stefanie Oswald von der Jugendberatung der Caritas. Im ersten Teil erarbeiten die Schüler vier Säulen ihres persönlichen Glücks sowie Möglichkeiten, selbst Einfluss auf dieses Glück zu nehmen. Im zweiten Teil erfahren sie, was geschieht, wenn eine oder gar mehrere dieser Säulen ins Wanken geraten: Wie Stress sich auswirkt und welche Strategien dagegen entwickelt werden können. Sind solche Strategien jedoch unbekannt oder reichen nicht aus, kann der Mensch in eine Krise geraten. Über die Frage, was genau eine Krise ist, und das Kennenlernen verschiedener Phasen machen sich die Jugendlichen schließlich Gedanken dazu, wie mit Menschen in einer Krise umgegangen werden kann. Am Ende werden verschiedene Unterstützungsangebote innerhalb und außerhalb der Schule angesprochen, die zusätzlich in regelmäßigen „Hilfebriefen“ an alle Schüler der Schule ausgegeben werden. „Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, in mehreren Lebensbereichen Halt zu haben, damit man nicht in eine Krise gerät, wenn einer wegbricht!“, sagte eine Schülerin am Ende.

Eine weitere Besonderheit stellte eine für alle Lehrkräfte obligatorische Fortbildung zum Thema Suizidalität dar. Andreas Lehner von Erziehungsberatungsstelle /Jugendberatung kam an die Schule, um den Lehrern mehr Handlungssicherheit im Umgang mit gefährdeten Jugendlichen zu vermitteln. So bemüht sich die Schule stetig, ihre Schüler im Umgang mit Problemen und Nöten zu unterstützen, die durch Pandemie und Krieg um ein Vielfaches angewachsen sind.