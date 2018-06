Grillversuch in der Wohnung löst Einsatz aus

Manch ein Biergartenbesucher in der Sigmaringer Innenstadt wurde leicht nervös, als am Samstagnachmittag die freiwillige Feuerwehr Sigmaringen mit fünf Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, in die Fußgängerzone in Richtung Apothekergasse fuhr.

Aus einem geöffneten Fenster sahen Anwohner Flammen und verständigten entsprechend die Feuerwehr, da sie einen Zimmerbrand vermuteten. Sommer, Sonne, Grillzeit – das dachte wohl hingegen ein 15-jähriger Jugendlicher, als er in einer leerstehenden Wohnung in der Apothekergasse versuchte einen Grill zu entzünden. Hierbei kam es beim Einsatz von Spiritus zu einer Stichflamme, welche aus dem geöffneten Fenster hinausschoss. Außer dem Feuer in der Grillpfanne geriet glücklicherweise nichts in Brand. Auch entstand hierbei kein Sachschaden. Neben 24 Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch die Polizei und ein Krankenwagen vor Ort.