Griffelspitzer sollen ein Landjahr machen

Die Gesellschaft für Kunst und Kultur hat das Theater Lindenhof mit dem Stück „Der Feierabendbauer“ auf die Donaubühne eingeladen.

Dietlinde Ellsässer hat diesen Monolog mit Musik geschrieben. Der Schauspieler Berthold Biesinger glänzt darin als heimischer Bauer, der weiß, wie’s läuft, und Victor Oswald steht als russischer Musikant für den Rest der Menschheit. Es gab viel zu lachen und einiges zu bedenken. Vor allem ging es um Mitmenschlichkeit und den Einsatz von Herz und Verstand.

Der Leiterwagen ist das wichtigste Requisit. Er befördert alles, was der Mensch so braucht. Und dann gibt es noch die unschlagbare Kulisse mit Donau und Schloss, von der Bauer Karl behauptet: „Do han i a schees Bühnabild nagstellt.“ Aber zuerst stellt er fest: „Nix isch wia’s mol war.“

Schwäbisch zu können ist an diesem Abend von Vorteil, um die Feinheiten mitzubekommen, wenn Bauer Karl über die Politik und das moderne Leben lauthals räsoniert, aber notwendig ist es nicht. Denn er analysiert das, was hier so alles schief läuft, so deutlich, dass ihn selbst der russische Akkordeonspieler versteht und in seiner Sprache dann auch bestätigt.

Bauer Karl Hofreiter bekommt immer wieder von Rängen halblaut Zuspruch, wenn er anklagt, dass der Bauer der Depp sei: „Ihr kauft Hähnchenschlegel, 100 Gramm für 17 Cent, so billig ist kein Hundefutter.“ Auf der Packung müsste stehen: „Das Schlegele kann tödlich sein, wie bei den Zigaretten.“

Unter den Zuschauern macht der Bauer einen Günther und einen Franz aus. Sie werden zur Erheiterung immer wieder als Gewährsmänner für die Wahrhaftigkeit seiner Weltsicht herangezogen. Karl hat nebenbei viel zu tun: Er muss Schuhe putzen, einen Knopf annähen und das Essen zubereiten. Großzügig verteilt er nachher das Brot, aber die „G‘rauchte“ hält sich und wird nicht abgegeben. Nur Franz und Günther bekommen etwas. Und vor allem Wladimir, der Akkordeonspieler. Denn großzügig ist Karl.

Der Bauer liest den Politikern in Europa die Leviten

Nebenbei liest er den Politikern die Leviten. Er kennt sich aus, sie haben’s nötig: „Bürokratie können wir in Deutschland.“ Man werde dadurch zum Flüchtling in der eigenen Heimat gemacht. Er würde den Politkern in Brüssel ein Praxisjahr vorschreiben: „Jeder Griffelspitzer soll mal ein Landjahr machen“. Die Zuschauer nicken, wenn es heißt: „Woisch wia i moin?“ Dass für das Wichtigste, zum Beispiel dass man seiner Frau Erika gegen den Krebs helfen könnte, kein Geld da ist, aber Unsummen im All verpulvert werden, ist ein weiterer Dorn im Auge des Bauern.

Auch Wladimir erzählt auf Russisch, dass es bei ihm zu Hause nicht besser sei. Victor fällt beim Vornamen „Karl“ Karl Marx ein, der Bauer denkt an Karl den Großen, trotzdem versteht man sich, isst zusammen eine gute Wurst und trinkt Kaffee aus der mitgeführten Espressomaschine, die „mit Windrädern schneller heiß“ wird. Der Fremde spielt auf dem Akkordeon Lieder, die auch den Bauern berühren. Am Ende leistet sich das Stück noch einen besonderen Gag: Victor bedankt sich auf Deutsch für die Gastfreundschaft und das Gespräch.

Der „Feierabendbauer“ kam beim Publikum bestens an. Berthold Biesinger und Victor Oswald spielten das hintersinnige „Bauerntheater“, das 2016 zum ersten Mal aufgeführt wurde, wunderbar frisch. Das Heimatstück, das die ganze Welt betrifft, bleibt aktuell. Fremd, das führen sie vor, ist nur eine Sichtweise: „Im Grunde sind wir alle gleich.“

Das Stück regte auch zur Unterhaltung nach dem Schlussapplaus an. Eine russisch verstehende Besucherin war begeistert: „Der Akkordeonspieler hat sich wirklich mit dem Karl unterhalten.“ Auch wer die Sätze nicht übersetzen konnte, hat die unterhaltsam-gescheite Botschaft verstanden.