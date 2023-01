Grenzgänge zwischen Klassik und Jazz

Das Ensemble Project-Resonance, gegründet von Peter Bácsi (Konzertgitarre) und Alain Wozniak (Flöte, Klarinette), hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Grenzen zwischen Klassik und Jazz zu durchbrechen und in die musikalische Welt des französischen Wunderkindes Claude Bolling einzutauchen. Am Freitag, 27. Januar, treten sie als Quintett im Alten Schlachthof mit Guranda Gabelaia (Klavier), Philippe Wozniak (Kontrabass) und Sebastian Gleixner (Schlagzeug) auf.

Als der französische Jazzpianist und Komponist Claude Bolling (1930–2020) im Jahr 1944 eine kleine Combo in Paris im Stil von Duke Ellington und dem New Orleans Jazz formte, hätte er sich nicht träumen lassen, dass bald seine „Picnic Suite for flute, guitar and jazz piano trio“ ganze 464 Wochen in den amerikanischen Billboard Charts die Nummer Eins sein würde, schreiben die Veranstalter. Seine vom Blues abstammende Musik fordert einerseits den Pianisten und motiviert andererseits die Rhythmusgruppe zur Improvisation. Sie stellt somit bewusst Jazz und historische Stile nebeneinander, um deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu betonen. Die außergewöhnliche musikalische Reise zu der Musik von Bolling beginnt um 20 Uhr.