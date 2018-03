Gremium passt Pläne für Verband schafft Raum für Öko-Energie

Die Vertreter des Gemeindeverwaltungsverbands, bestehend aus der Stadt Sigmaringen sowie Beuron, Bingen, Inzigkofen, Krauchenwies und Sigmaringendorf, haben in ihrer jüngsten Sitzung über alternative Energieprojekte im Verband abgestimmt. In zwei Fällen wurde einstimmig für Änderungen von Flächennutzungsplänen für Laiz und für Engelswies gestimmt. Der Sigmaringendorfer Bürgermeister Philip Schwaiger wurde einstimmig zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeindeverwaltungsverbands gewählt.

Im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Stehle Köberle Biogas GbR“ auf Gemarkung Laiz wurden die Stellungnahmen und Anregungen aus der Öffentlichkeits- und der Behördenbeteiligung vorgestellt. Im Juli 2016 hatten die Verbandsvertreter den Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans gefasst. Auf der Fläche, auf der die geplante erweiterte Biogasanlage entstehen soll, ist nach dem alten Flächennutzungsplan lediglich ein Aussiedlerhof vorgesehen. Daher soll der Plan dahingehend geändert werden, dass auch ein Sondergebiet Erneuerbare Energien zulässig ist.

Der Sigmaringer Stadtbaumeister Thomas Exler erläuterte die Anmerkungen der Behörden und zeigte auf, dass diese ordnungsgemäß abgearbeitet worden sind. Die Mitglieder der Verbandsversammlung stimmten der Änderung des Flächennutzungsplanes einstimmig zu, die Verwaltung wird die Genehmigung der Veränderung beantragen.

Fotovoltaik auf zehn Hektar

Auch für die Errichtung des Solarparks Engelswies war eine Änderung des Flächennutzungsplanes notwendig. Die Gemeinde Inzigkofen hatte eine Anpassung beantragt. Der bisherige Flächennutzungsplan entspricht von der eingeplanten Fläche nicht der Fläche der von der EnBW vorgesehenen zehn Hektar großen Anlage. Deshalb muss die zulässige Fläche vergrößert werden.

Da die Fläche unmittelbar an die Gemarkung des Meßkircher Ortsteils Langenhart angrenzt, wurde auch der dortige Ortschaftsrat angehört. Sowohl der Ortschaftsrat Langenhart wie auch der Ortschaftsrat Engelswies hätten zwar lieber die ursprünglich vorgesehene kleinere Anlage gehabt, stimmten aber grundsätzlich auch der größeren Anlage zu. „Der gewählte Standort entspricht der Freiflächenöffnungsverordnung des Landes Baden-Württemberg, die besagt, dass Freiflächenfotovoltaikanlagen auch in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten auf Acker- und Grünlandflächen im Rahmen der Förderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) errichtet werden können“, heißt es in einem Gutachten.

Die Solaranlage wird auf wenig ertragreichen landwirtschaftlichen Flächen errichtet, die bereits in Plänen des Regionalverbandes als mögliche Flächen für alternative Energiegewinnung verzeichnet sind. „Ich diskutiere lieber über eine solche Anlage als dass ich über Windkraftanlagen diskutiere, wenn ich sehe, was anderswo los ist“, sagt Inzigkofens Bürgermeister Bernd Gombold bei seiner Anregung, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. Die Mitglieder der Verbandsversammlung billigten die Planänderung einstimmig.

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Engelswieser Solaranlage steht auch der Plan, für den Gemeindeverwaltungsverband ein Fotovoltaik-Freiflächenkonzept zu erstellen. Das Konzept soll Bewertungskriterien aufbauen, mit denen die Standortauswahl für Fotovoltaikanlagen begleitet werden kann. Dieses Konzept beinhaltet grundsätzliche Planungsleitsätze, Ausschlussgebiete, ein Prüfraster und weitere Kriterien. Nach Aussage von Thomas Exler würde die Ausarbeitung eines solchen Konzepts maximal 20 000 Euro kosten, von denen die Hälfte auf Sigmaringen entfiele. Die Mitglieder der Verbandsversammlung befürworteten die Erstellung des Fotovoltaikkonzepts einstimmig.