Gregor Schill hat einen Audi A6 mit 381 193 Kilometern - Wer bietet mehr?

Wenn Gregor Schill von seinem Auto spricht, kommt er aus dem Schwärmen kaum mehr raus. Auf 381 193 Kilometern war der Audi A6 Allroad ein treuer Begleiter. Bei Dienstfahrten, Familienausflügen und sogar mehreren Umzügen. Als seine Kinder das elterliche Haus fürs Studium verließen, brauchte es keinen Lastwagen oder Transporter. Die Strecken nach Karlsruhe, Budapest und Konstanz wurden mit dem grünen Kombi zurückgelegt. Auch bei Fahrten in den Urlaub musste man sich nie Sorgen machen, „da hat immer alles reingepasst. Ein echtes Raumwunder“, meint Schill und erzählt begeistert weiter: „Einmal hatten wir eine Dachbox montiert, um mehr Gepäck mitnehmen zu können. Doch irgendwann war der Kofferraum voll und wir hatten kein Gepäck mehr für die Box. Also haben wir sie wieder abmontiert.“ Natürlich war auch immer für Hund Tell, einer tiroler Bracke, noch irgendwo ein Plätzchen frei.

Zu fünft in den Urlaub? Kein Problem. Zur Jagd in den Wald? Ganz einfach. Baujahr? 2004. Schill fuhr den Audi erst als Dienstwagen und konnte ihn anschließend übernehmen. Auch wenn die ganze Familie ans Steuer des Kombis durfte, den Großteil der Kilometer hat der 68-Jährige selbst draufgefahren. Ob durch Polen oder Österreich, in die heimischen Wälder oder zum einkaufen – auf den grünen Mehrtürer war in jeder Minute Verlass. Unfallfrei und ohne große Reparaturen sammelte er Kilometer um Kilometer, lediglich die Lichtmaschine wurde kürzlich erst ausgetauscht. „Wenn ich mit ihm in die Waschanlage fahre, sieht er fast aus wie neu“, sagt Schill über das 15 Jahre alte Vehikel aus dem Haus der Ingolstädter Autobauer.

So schön das Fahrzeug auch glänzen mag, irgendwann endet jede Ära. Die des grünen Kombis fast zeitgleich dem „Wer bietet mehr?“-Aufruf der SZ. „Wir waren gerade auf dem Weg zurück aus dem Urlaub, als nichts mehr ging. Kurz hinter Ravensburg, bei Blitzenreute, wollte das Auto einfach nicht mehr“ erinnert sich Gregor Schill an den schwarzen Tag. Nach so vielen Kilometern, kurz vor dem Ziel, rollte das Auto nicht mehr. Zumindest nicht nach vorne. Denn es fährt noch – aber nur rückwärts. Diagnose: Getriebeschaden. Doch selbst nach dieser bitteren Nachricht findet Schill noch was Gutes an seinem stillgelegten Audi: „Der Mann vom Abschleppdienst konnte ihn sogar noch im Rückwärtsgang auf seinen Laster fahren.“