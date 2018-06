Graff sieht Luther als „Urknall“ der Demokratie

Bei der vorletzten Veranstaltung des Sigmaringer Kulturherbsts im Hoftheater hat Martin Graff sein eben erst erschienenes Buch vorgestellt: „Der lutherische Urknall, die Franzosen und die Deutschen“. Der Autor ist Franzose aus dem Elsass und kennt seine deutschen Nachbarn gut.

Sein Blick hinter die Kulissen müsste zur Pflichtlektüre für Politiker, Kritiker sowie Schwärmer für das jeweilige Nachbarland werden. Mit Humor und Sachkenntnis beleuchtete er das deutsch-französische Verhältnis zwischen Alliance und Mesalliance. Martin Graff ist ein großer Erzähler. Innerhalb weniger Minuten schaffte er es erneut, sein Publikum in den Bann zu ziehen.

Beim Kulturherbst war er bereits vor drei Jahren, damals brachte er seine Donautrilogie, ein Dokumentarfilm zur Donau, mit. Dieser europäische Fluss fasziniert ihn immer wieder aufs Neue. Immer wenn er über Colmar und Freiburg nach Sigmaringen fährt, folgt er dem Oberlauf der Donau. Diesmal entschuldigte er sich zuerst, dass seine Landsleute am Wochenende die Front National gewählt haben: „Sie kennen sich selbst nicht, im 18. Jahrhundert waren die Elsässer Rebellen und heute wählen sie eine Partei, die nichts mit Demokratie am Hut hat.“

Seinen Schlitten, der ihm als Lesepult dient, stellte er nicht auf, sondern vor die Bühne. Zudem ließ er das Licht herunterfahren, sodass er sein Publikum sehen konnte. Auf Augenhöhe, von Mensch zu Mensch, möchte er als passionierter Grenzgänger von den anderen erzählen. Selbst dann, wenn er es mit der Analyse sehr genau nimmt und sich sein Humor bis zum Sarkasmus steigert, geht es ihm nie darum, den einen oder anderen schlecht zu machen.

Nicht Neid oder Eifersucht bestimmen seine unterhaltsame Schau, sondern Offenheit und wirkliches Kennenlernen. Sein neuestes Buch hat er in Deutsch und in Französisch geschrieben. Das Buch über deutsche und französische Entwicklungen im Lauf der Geschichte und in der Gegenwart ist keine Übersetzung, erst erschien es auf Deutsch, dann unter dem Titel „Comme l’Allemagne? Le big bang luthérien“ auf Französisch. Graff hat eine Erklärung für den kleinen oder großen Unterschied: „Die Franzosen haben den lutherischen Urknall verpasst und leiden heute noch darunter.“ Dem studierten evangelischen Theologen ist klar, dass Luthers Thesen im Jahr 1517 mehr für die Demokratie getan haben als die Französische Revolution im katholischen Frankreich. Ein Beweis dafür ist für ihn die Tatsache, dass Napoleon sich schon wenige Jahre später mit kirchlichem Segen krönte. Im heutigen Frankreich findet der Zeitungsleser immer wieder die Worte „comme l’Allemagne“. Aber wie genau kennen die Journalisten eigentlich Deutschland? Graff attestiert ihnen bescheidene Kenntnisse. Woher die Weisheiten kommen, kann er nicht sagen, denn nur wenige der Schreiber waren schon mal in Deutschland. Er spart nicht mit Kritik an der gegenwärtigen Situation und baut auch heute auf die Religion: „Nicht die Flugzeuge werden den IS besiegen. Wir brauchen ausgebildete islamische Theologen, die den Koran auslegen.“ Er bedauert, dass der Laizismus in Frankreich diese Möglichkeit nicht nutzen kann.