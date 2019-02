Grüne Kreistagsfraktion fordert höhere Kreisumlage

Die Kreistagsfraktion der Grünen hat kürzlich im „Bären“ über ihre Arbeit in der vergangenen Legislatur 2014 bis 2019 informiert. Etwa 20 Interessierte aus dem Kreis kamen dazu ins Gasthaus nach Sigmaringen und diskutierten anschließend rege. Am 26. Mai sind die Bürger dazu aufgerufen, einen neuen Kreistag zu wählen.

Kritisch zeigte sich Lothar Braun-Keller in Sachen Finanzierung des Landkreises. Als ärmster Kreis in Baden-Württemberg sei es notwendig, die Kreisumlage auf einem gesunden Niveau zu halten, um für künftige Generationen Gestaltungsspielräume zu haben oder keine Schulden oder drastische Erhöhungen machen zu müssen, wie es die großen Investitionen der kommenden Jahre nötig erscheinen lassen. Von 2014 bis 2019 sank die Kreisumlage von 35,5 auf 32 Prozent. Problematisch seien hier die Interessenkonflikte der Bürgermeister. Während diese bei Entscheidungen zur Breitbandversorgung als befangen gelten und nicht mitstimmen dürfen, dürfen sie als gewählte Kreisräte über die Kreisumlage mitbestimmen. Susanne Scham nutzte die Gelegenheit, für die Beteiligung von Frauen zu werben. Mit ehrenamtsfreundlicheren Sitzungszeiten und einer Kinderbetreuung während der Sitzungen solle aus ihrer Sicht ein Mandat im Kreistag attraktiver werden.

In Verkehrsfragen hätten sich die Grünen mehr Engagement des Landkreises bei der Vermarktung der alternativen Verkehre gewünscht. So sind sie stolz auf den erfolgreichen Regiobus von Sigmaringen über Pfullendorf nach Überlingen, aber auch auf die Ausweisung des Radwegenetzes. „Das müsste viel mehr publik gemacht werden“, betonte Johannes Kretschmann. Die anschließende Diskussion war geprägt vom Thema Landwirtschaft und der Energiewende. So interessierte die Besucher, wie die Grünen zu Monokulturen und Biogasanlagen stehen würden. Kreisrat Lothar Braun-Keller machte deutlich, dass die Partei hier verschiedene wichtige Interessen vereinbaren müsse. So bräuchte man eine klimafreundliche Energiewende, die Alternativen zu Atomstrom und Monokulturen wie den Mais aufzeigen. „Dafür braucht es Zeit und Änderungsvorschläge, einen Wandel in der Gesellschaft und engagierte Menschen, die mitreden“, so Braun-Keller weiter. Er zeigte sich davon überzeugt, dass sich verträgliche Lösungen finden ließen. So sei zum Beispiel in Leibertingen zunächst ein riesiger Streit über die Windkraft entstanden, der die Verantwortung der Politik für die Gesellschaft deutlich machte. „Windkraft macht nicht überall Sinn, aber die Alternative Solarenergie verbraucht riesige Flächen.“

Die grüne Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden appellierte schließlich, dass Solaranlagen doch bitte zunächst einmal auf die vorhandenen Flächen, insbesondere auf den eigenen Dächern, installiert werden sollten. Für sie seien Solaranlagen im Freiland keine Alternative.