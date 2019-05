Grüne bei Sigmaringer Gemeinderatswahl auf Siegerstraße

Die Grünen legen wohl auch im Sigmaringer Gemeinderat zu. Dieser Trend zeichnet sich ab, nachdem etwa die Hälfte der Stimmen ausgezählt sind. Nach derzeitigem Stand würden die Grünen zwei Sitze hinzugewinnen, CDU, Freie Wähler und SPD jeweils einen Sitz verlieren. Damit wären die Grünen im Sigmaringer Stadtrat drittstärkste Kraft. Unter den neuen Gemeinderäten in ihren Reihen wären die Leiterin der Jugendherberge Katja Netto und Mathis Hoheisel, der die beiden Fridays-for-future-Demos in Sigmaringen organisierte. Dritter Neuling in den Reihen der Grünen wäre Bernhard Sax aus Gutenstein.