Junji Miyoshi ist Ende Juni mit markantem Kegelhut und Deutschlandfahne entlang des Schaukelpfads zwischen Laiz und Sigmaringen gewandert(wir berichteten).

Gestartet war der Japaner drei Wochen zuvor in Basel, am 5. September sollte sein Ziel die serbische Hauptstadt Belgrad sein. Ein Fußmarsch als Herzenssache, in Erinnerung an den verheerenden Tsunami 2011 und als Dank für die Hilfe und Unterstützung, die sein Land danach erfahren durfte.

Dieser Tage schickte der Japaner Grüße nach Sigmaringen. Sein geplantes Ziel habe er nicht ganz zu Fuß erreicht, schreibt Miyoshi in einer Mail. Am 30. August, also knapp eine Woche vor seiner geplanten Ankunft in Belgrad, sei er in der ungarischen Hauptstadt Budapest angekommen. Von dort wären es noch 530 Kilometer bis Belgrad gewesen, eine unlösbare Aufgabe. „Ich wollte am 6. September wieder zurück nach Japan, also habe ich bis Belgrad den Bus nehmen müssen.“

Insgesamt hat der ehemalige Lehrer aus dem fernen Osaka 1638 Kilometer in 79 Tagen auf seinen Füßen zurückgelegt. 76-jährig, allein, nur mit Isomatte, Zelt und seinem Maskottchen, dem Nilpferd. Er habe auf seinem Weg so viele Menschen kennengelernt, denen er im Nachhinein danken möchte. Sie hätten ihn mit Essen und Trinken versorgt, ihm den Weg gewiesen oder ihn bei sich übernachten lassen. „Danke auch für die ermutigenden Worte und für das Interesse an meiner Mission.“

Am 7. September kehrte Junji Miyoshi nach Hause zurück. Dort habe er den Artikel der „Schwäbischen Zeitung“ nochmals in Ruhe gelesen. Glücklich, aber sehr müde habe er dann „drei Tage lang geschlafen und geschlafen“.

Seine nächste Tour ist bereits geplant. 2020 möchte er von Belgrad bis zum Schwarzen Meer wandern. Und ganz gewiss wird der dann 77-jährige Japaner noch etwas schneller laufen, damit er am Ende seiner Reise nicht wieder den Bus nehmen muss.