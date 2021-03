Gottesdienste vor Ort oder im Netz

Die katholische Kirchengemeinde Sigmaringen bietet auch in diesem Jahr, neben der persönlichen Teilnahme nach Anmeldung, die Mitfeier der Gottesdienste in der Kar- und Osterwoche im Livestream aus St. Johann an, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Folgende Gottesdienste werden übertragen: Am Palmsonntag, findet der Gottesdienst um 9.30 Uhr statt und wird mitgestaltet von Gemeindereferentin Regina Schmucker und einigen Erstkommunionkindern. In diesem Jahr konnten die St. Johanner Ministranten aufgrund der Kontaktbeschränkungen nur eine kleine Anzahl Palmen basteln. Die Gemeinde ist deshalb eingeladen selbst tätig zu werden und ab Samstag im Mittendrin gegen eine Spende Material abzuholen und selbst einen kleinen Palmbuschel zu binden, der während des Gottesdienstes gesegnet wird, heißt es in der Mitteilung. Fertige gebundene Palmbuschel sind vor dem Gottesdienst erhältlich. Alle Plätze für diesen Gottesdienst sind bereits belegt.

Am Gründonnerstag, 1. April, feiert die Gemeinde das letzte Abendmahl um 19 Uhr unter dem Thema: „Ein letztes Mal vereint zum Mahl“. Gemeinsam mit Gemeindereferentin Maritta Lieb lädt Pfarrer Ekkehard Baumgartner ein, Brot und Wein zu teilen. Ganz im Sinne Jesu sind die Mitfeiernden vor den Bildschirmen eingeladen Brot und Wein herzurichten und zu Hause während des Gottesdienstes Mahl zu halten. Im Anschluss an die Feier lädt die Kolpingfamilie Sigmaringen ein, gemeinsam zu wachen und zu beten.

Der Karfreitag steht ganz unter dem Thema „verwundet, verbunden“ und wird von Diakon Werner Knubben traditionell mit einem Kunstwerk gestaltet. Der großformatige Farbteppich der Künstlerin Angelika Fromherz steht im Mittelpunkt der Feier. Die Feier beginnt am 2. April um 15 Uhr. Anmeldungen sind noch möglich.

Die feierliche Osternacht am Samstag 3. April um 21 Uhr bildet den Höhepunkt der Feierlichkeiten. Da auch in diesem Jahr nur eine begrenzte Anzahl mitfeiern kann, hat die Kirchengemeinde „Osterkerzen in Miniatur“ mit dem Motiv der St. Johanner Osterkerze anfertigen lassen. Diese „Mini-Osterkerzen“ können in der Kirche abgeholt werden.

Den Abschluss der feierlichen Ostergottesdienste bildet der Festgottesdienst am Ostersonntag um 10.30 Uhr, den Stadtpfarrer Ekkehard Baumgartner gemeinsam mit Pastoralreferent Hermann Brodmann gestaltet.

Alle Gottesdienste werden umrahmt von Bezirkskantor Bruno Hamm sowie weiteren Akteuren.