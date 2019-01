Gottesdienst auf Augenhöhe mit den Kleinen

Der erste Kindergottesdienst der evangelischen Kirche in Sigmaringen hat am Samstagmorgen unter dem Motto „Kleine Kirche“ in der Kreuzkirche am Riedbaum stattgefunden. Um die erste Hemmschwelle in der neuen Umgebung abzubauen, begrüßte Pfarrerin Kathrin Fingerle jeden großen und kleinen Gottesdienstbesucher persönlich. Nach dem Vorbild der Gemeinde Ostrach war der Gottesdienst für Kinder bis zum Alter von sechs Jahren ausgerichtet. Gemeinsam haben die beiden Kirchengemeinden in diesem Jahr acht solcher Gottesdienste in Planung.

Neben Pfarrerin Kathrin Fingerle waren die Ehrenamtlichen Caroline Barisic und Iris Kupke für den Gottesdienst verantwortlich, den musikalischen Part übernahm Sukwon Lee mit der Gitarre. Sie setzten die „kleine Kirche“ gekonnt um: ein kleines Kreuz stand mittig auf dem Boden, darum Kinderkerzen, die zu Beginn angezündet wurden. Die Kinder durften im Halbkreis darum auf Bänken mit Sitzkissen Platz nehmen. Die Botschaft des ersten Kindergottesdienstes dieser Art lautete: „Alle sind wichtig“. Das verdeutlichte Pfarrerin Kathrin Fingerle mit einem Bild, auf dem ein großes Herz zu sehen war und sagte: „Gott hat uns alle lieb, so wie wir sind.“

Die angestimmten Lieder luden zum Mitmachen ein: Es durfte geklatscht, gehüpft und laut mitgesungen werden. Das Vaterunser wurde mit Gesten untermalt, damit die Kinder besser miteinbezogen werden konnten. Ebenfalls interaktiv setzte Iris Kupke die Geschichte vom verlorenen Schaf um. Die Kinder durften die Schafe, den Hirten und den Schäferhund aus der Geschichte von Wiese zu Wiese laufen lassen und waren begeistert.

Klatschen, Hüpfen undlaut Mitsingen sind erlaubt

„Die Idee zu einem Kindergottesdienst entstand, nachdem die Zahl der Kinder in den Gottesdiensten mitsamt ihren Eltern rückläufig wurde“, erzählt Iris Kupke. Auf den ausgehändigten Liedblättern ist auf der Rückseite eine Anregung „Impuls“ für die Eltern zu finden. „Die Idee dahinter ist, die Dinge aus den Augen der Kinder zu sehen und dadurch die eigene Sichtweise zu ändern oder zu überdenken“, erklärt Kupke. Auch für die Eltern ist der Kindergottesdienst eine halbe Stunde, die das Kind zum Vorschein bringen kann, das längst durch den Alltag vergraben ist. „Ein toller Gottesdienst – ich komme wieder“, sagt Christine Mess, die mit ihrer fünfjährigen Tochter den Kindergottesdienst besuchte und damit nicht allein ist. Die ausgelegte Erinnerungsliste zur nächsten „kleinen Kirche“ wurde fleißig ausgefüllt und zeigt, dass das Interesse groß ist. Nach dem halbstündigen Gottesdienst waren die Besucher zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen, die Kinder durften sich in der Bastelecke kreativ ausprobieren, während die Erwachsenen sich austauschten. Die nächste „Kleine Kirche“ findet am 30. März 2019 statt.