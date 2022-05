Gottes Segen für den Mannschaftstransportwagen

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hat Pfarrer Michael Dulik im Beisein zahlreicher Feuerwehrkameraden und Gutensteiner Bürger Gottes Segen für den neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) und die gesamte Mannschaft gespendet.

Mit der Schlüsselübergabe von Bürgermeister Marcus Ehm an Abteilungskommandant Werner Kleiner wurde das Fahrzeug offiziell in den Dienst gestellt. Die Anschaffung des Ford Transit Custom mit Dieselmotor, acht Sitzplätzen und Heckausbau mit feuerwehrtechnischer Beladung wurde von allen Rednern als notwendig beschrieben. „Wenn sich die Feuerwehrkameraden Tag und Nacht ehrenamtlich mit Herz engagieren, so darf es am Material nicht klemmen“, hob Bürgermeister Ehm hervor und überprüfte sofort die Blaulichtanlage und die Alarmsirene. Es seien nicht nur große Löschfahrzeuge, die die Schlagkraft einer Wehr ausmachen würden, führte Kommandant Jürgen Bossert aus.

Dieser MTW sei Transportmittel von Einsatzkräften und auch Zubringer von Gerätschaften. Er werde auch für die Jugendfeuerwehr benutzt ergänzte Werner Kleiner. Ortsvorsteher Günter Gregori schenkte der Abteilungswehr für den Mannschaftstransportwagen eine Figur des heiligen Christophorus, dem Schutzpatron der Autofahrer. Zum Schluss sangen alle Anwesenden, begleitet von der Musikkapelle, aus vollen Kehlen das Feuerwehrlied „Kamerad sein in der Feuerwehr“, das dem Bozener Bergsteigerlied entspricht.