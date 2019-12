Gospel drückt Lebensfreude aus

Dass Gottesdienste auch Spaß machen können, war spätestens seit dem Film „Sister Act“ bekannt. Seit Sonntagabend wissen die Besucher, dass auch in der Sigmaringer Stadthalle „Gottesdienstfeeling“ aufkommen kann, wenn die „Gute Nachricht“ so die Übersetzung des Begriffs „Gospel“ von zehn Vollblutsängern des Chores „The Best of Black Gospel“ stimmgewaltig und mitreißend verbreitet wird.

In einem eng getakteten Zeitfenster gibt das Ensemble, eine Auswahl der besten Künstler der US-Gospelszene, auf ihrer derzeitigen „20 Years of Gospel“ Jubiläumstour deutschlandweit rund 50 Konzerte. Gospelsongs, die religiösen Lieder der afroamerikanischen Kirchen Nordamerikas, begeistern Jung und Alt, drücken Lebensfreude aus und wollen das Publikum in die Lobpreisung Gottes mit einbeziehen. Schon nach dem ersten Titel klatschten und bewegten sich einige Konzertbesucher im Rhythmus der Musik mit.

Mit „Hallelujah“ und „Praise the Lord“ führte Bandleader Ron Jackson durch das zweistündige Programm, das keine Wünsche offen ließ, was die bekanntesten und schönsten Gospels betrifft.

Verschiedenfarbig beleuchtete große Kirchenfenster dienten als Kulisse für die acht Sänger, deren in Blau und Gold gehaltene Roben ebenfalls einen Augenschmaus boten. Lieder wie „Amazing grace“, „Oh, when the Saints go marching in”, „Precious Lord” oder „Take my hand” erfüllten die Zuhörer mit der wunderbar harmonischen Chormusik gleichberechtigter Sänger, wobei mal die eine, mal die andere Stimme in den Vordergrund trat. Exzellente Stimmen, sei es der glockenhelle Sopran von Jacinta Muse oder der gewaltig tiefe Bass des Pianisten Benjamin Garrett, begeisterten die Zuhörer und rissen zu Beifallsrufen hin.

Nach der Pause präsentierten sich die Chorsänger in bunten Gewändern, den Eindruck vermittelnd, man befinde sich nun mitten auf einem afrikanischen Markt. Lange Kaftane, kurze und lange Röcke, Glitzerbrillen, Rastafrisuren und kunstvoll geschlungene Turbane boten ein farbenprächtiges Bild.

Aus Spirituals, einer christlichen Liedgattung, entstanden zu Beginn der Sklaverei im 17. Jahrhundert, entwickelte sich im 20. Jahrhundert der Gospel. Mit Spirituals setzte sich das Programm im zweiten Teil des Abends fort. „Michael, row the boat ashore“ erzielte bei den Zuhörern ebenso ein „Gänsehautfeeling“ wie das Lied „Joshua, fit the battle of Jericho“, ein Spiritual, von Sklaven in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts komponiert.

Zur Freude des Publikums verließen die Sänger zum Lied „I open my mouth to the Lord” die Bühne und kontaktierten hautnah die Zuhörer in den ersten Reihen. Den kommenden Festtagen geschuldet, beendete der Gospelchor sein offizielles Programm mit Weihnachtsliedern, die vom rundum begeisterten Publikum stehend und mit großem Engagement mitgesungen wurden. Nach „We wish you a merry Christmas“ verließen die Chormitglieder die Bühne, um im Stadthallenfoyer mit dem einen oder anderen Konzertbesucher persönlich ins Gespräch zu kommen.