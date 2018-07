Golfjugend ermittelt Clubmeister

Jonas und Jacob Thumm vom Golf-Club Sigmaringen Zollern-Alb haben sich am Wochenende den Titel des Jugendclubmeisters Jungen über 18 Loch geholt. Die Golfsaison ist für die Kinder und Jugendlichen im Golf-Club Sigmaringen Zollern-Alb voll im Gang, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. Seit einem dreitägigen Intensivtraining zu Beginn der Saison trainieren 50 Mädchen und Jungen in unterschiedlichen Altersgruppen jede Woche auf der Übungsanlage des Golfplatzes.

Geschult durch die Profi-Golflehrer Ian Peek und Dirk Krause konnten die jungen Golferinnen und Golfer ihr Können und somit auch ihr Handicap zum Teil deutlich verbessern, heißt es in der Mitteilung weiter. Unterstützt werden die Golflehrer durch die clubeigenen C-Trainer Holger Speker, Mario Haack und Jonas Thumm. Viele Jugendliche hatten in den vergangenen Jahren das Erwachsenalter erreicht. Jugendwartin Gabi Tubach führte neu zum Golfsport gekommene Kinder wieder an den Turniersport heran. Erfreulich ist auch die Tendenz, dass sich vergleichsweise viele Mädchen dem Golfsport zugewandt haben, heißt es in der Mitteilung. Seit zwei Jahren bietet der Golfclub jeden Sonntag eine kostenlose Kinderbetreuung über einen Zeitraum von insgesamt sechs Stunden an.

Die Jugendlichen, die am vergangenen Sonntag, 1. Juli, bei strahlendem Sonnenschein die Clubmeisterschaft ausspielten, waren in drei Wettkampfgruppen aufgeteilt. Die Handicapgruppe bis 36,0 spielte 18 Loch, die Gruppe mit Handicaps zwischen 37 und Platzreife spielten über 9 Loch und die Kids ohne Platzreife konnten auf sechs verkürzten Bahnen ihre Clubmeister ermitteln. Die jüngste Spielerin war sieben Jahre jung, der älteste Spieler 18 Jahre.