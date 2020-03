Golfclub Sigmaringen wählt Vorstand

Kürzlich hat im neu eröffneten Gasthof Landhaus Paultertal die diesjährige Mitgliederversammlung des Golfclubs Sigmaringen-Zollernalb stattgefunden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Präsident Wolfgang Wurster begrüßte die Mitglieder und Gäste, stellte die neuen Wirtsleute vor und eröffnete dann die Tagesordnung mit den Rechenschaftsberichten des Vorstands. Das vergangene Jahr sei durch die Wetterphänome geprägt, dennoch sei es gelungen, dem Greenkeeperteam den Platz über die gesamte Saison in einem guten Zustand zu halten. Dies wurde auch bei der Endrunde der baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaften von den auswärtigen Mannschaften bestätigt.

Umbaumaßnahmen an zwei Bahnen wurden im Laufe des Jahres weitgehend abgeschlossen, der Platz ist damit etwas schwieriger geworden. Erstmals wurde als Pilotprojekt in Baden-Württemberg mit der OWB zusammen eine Serie von Spieltagen unter dem Motto „Golf und Inclusion“ organisiert. Auch für dieses Jahr sind sechs Termine eingeplant. Ein Notfallplan wurde erarbeitet, ein Defibrillator ist vorhanden und die Einzelheiten des Plans sind auf den Scorekarten abgedruckt.

Neumitglieder werden in diesem Jahr die Möglichkeit erhalten, bei sogenannten Feierabendrunden zwanglos in die Golffamilie hineinzufinden. Spielführer Ewald Hegge ließ die vergangene Turniersaison Revue passieren und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass 2020 noch mehr Teilnehmer bei den Turnieren mitmachen. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Vierer-Turnierserie und ein Nachtturnier bei Vollmond. Sportkoordinator Frank Maier fasste die Ergebnisse der Mannschaften in der Spielrunde 2019 zusammen. Die Herrenmannschaft musste als Aufsteiger in der DGL in einer starken Gruppe den umgehenden Wiederabstieg hinnehmen, in der BWMM konnte der Abstieg jedoch durch einen Sieg im entscheidenden Spiel gegen Hochstatt-Härtsfeld abgewendet werden.

Auch die Herren AK50 I müssen aus der 3. Liga absteigen, die Herren AK50 II konnten ihre Klasse halten. Die Herren der AK65 konnten in der 1. Liga durch einen furiosen Endspurt am letzten Spieltag den Abstieg noch vermeiden. In der Saison 2020 wird der Golfclub Sigmaringen mit folgenden Mannschaften antreten: In der Deutschen Golf-Liga mit der Herren- und der Damenmannschaft, in der BWMM mit den Teams der Damen AK50, sowie den Herren, Herren AK50 I + II, Herren AK65.

Holger Speker als der Jugendbeauftragte kann auf eine Gruppe von 57 Kindern und Jugendlichen blicken. Beim Jugendmannschaftspokal erreichten die Jugendlichen jeweils den 2. Platz hinter Bad Waldsee. Auch im Bericht des Schatzmeisters Ralph Haack spielte die Jugend eine große Rolle, insbesondere da der beträchtliche Beitrag für die Jugendförderung 2019 in 2020 nochmals aufgestockt werden wird. Insgesamt ergab sich ein geringer Kassenüberschuss.

Gewählt wurden Hubert Hug als Vizepräsident, Renate Fecht als Schriftführerin, Brigitte Maag und Dieter Ziehler als Beisitzer. Für den ausscheidenden Frank Maier wurde Matthias Lupp als Sportkoordinator einstimmig gewählt.