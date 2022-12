Glühwein, Punsch und Waffelduft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine kleine, aber stimmungsvolle Weihnachtsfeier für die 89 Bewohner des Seniorenwohn- und Pflegeheims Josefinenstift Sigmaringen richteten die Lernenden des St. Michaelsstifts und des Josefinenstifts in der Generalistischen Pflegeausbildung aus. „Einfach den Bewohnern einmal eine Abwechslung bieten und sie Weihnachtsmarktatmosphäre erleben lassen“, berschrieb Jenny Michailidis, Zentrale Praxisanleitung Region Sigmaringen/Tübingen, deren Beweggründe.

Der verheißungsvolle Duft von Glühwein, Punsch und Waffeln zog durch den großen Gemeinschaftsraum und im Innenhof gab es einen Stand, an dem krosse Bratwürste gebraten wurden. An Bastelständen konnten die Bewohner unter fachlicher Anleitung selbst kleine Bastelarbeiten für ihre „eigenen vier Wände“ gestalten, während adventliche Klänge durch den Raum schallten. Mit dickem Bauch unter dem Gewand zog der Weihnachtsmann seine Runden und fragte nach, ob auch alle das Jahr über brav gewesen sind. Die junge Fachkraft Renata Anton stimmte mit ihrer Gitarre bekannte Weihnachtslieder an, in die die Bewohner gerne einstimmten und sich auch über die rumänischen Weihnachtlieder von Renata Anton freuten.