Gleisbauarbeiten: Busse ersetzen Bahnen

Aufgrund von Gleisbauarbeiten gibt es auf der Strecke Tübingen-Sigmaringen-Aulendorf in den Nächten vom 11. bis 17. April Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr auf verschiedenen Abschnitten.

In der Nacht 11./12. April wird der Zug von Tübingen Hauptbahnhof (ab 23.39 Uhr) bis Hechingen durch einen Bus ersetzt. In der Nacht 13./14. April wird der Zug ab Tübingen (23.39 Uhr) zwischen Hechingen und Albstadt-Ebingen durch einen Bus ersetzt. In der Nacht 15./16. April fährt der IRE ab Tübingen (23.10 Uhr) nur bis Albstadt-Ebingen. Dort besteht Anschluss mit dem Ersatzbus nach Sigmaringen. In der Nacht 15./16. April fährt die Regionalbahn ab Aulendorf (22.05 Uhr) nur bis Sigmaringen und wird anschließend durch einen Bus bis Albstadt-Ebingen ersetzt. Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass die Busse nicht immer in Bahnhofsnähe halten und eine Fahrradmitnahme in den Ersatzbussen nicht möglich ist.