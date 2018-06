Gleich drei Teilorte feiern dörflichen Advent

Freunde von Adventsveranstaltungen kommen am kommenden Samstag, 12. Dezember, voll auf ihre Kosten. Gleich in drei Teilorten gibt es dörfliche Adventsveranstaltungen und zwar in Laiz, Unterschmeien und Jungnau. In Laiz gibt es eine Premiere. Zum ersten Mal findet hier eine Dorfweihnacht statt. Die Narrenzunft Balkenstrecker Laiz veranstaltet mit Unterstützung weitere Laizer Vereine ab 14 Uhr vor dem Laizer Rathaus einen Weihnachtsmarkt.

Rund um den Milleniumsbrunnen werden diverse, weihnachtlich dekorierte Marktstände und Markthütten den Rathausplatz in einen gemütlichen Treffpunkt verwandeln. Neben dem obligatorischen Glühweinstand, an dem auch Glühmost und heißer Met angeboten wird, gibt es des Weiteren eine Grillwursthütte. Die Kernzeitbetreuung der Grundschule bietet selbst gebastelte Geschenkideen an, der Kindergarten St. Raphael beteiligt sich mit einer Waffelhütte und Kinderpunsch, die Landfrauen bieten Kaffee, Kuchen und Gebäck an.

Am Stand vom Spielmanns- und Fanfarenzug Laiz gibt es köstliche Sahneliköre, ebenso an einem weiteren Stand leckere Liköre. Die Narrenzunft bietet ab circa 16 Uhr Dennetle aus dem Holzbackofen an.

Doch nicht nur für das leibliche Wohl wird gesorgt, es gibt natürlich noch weitere Stände, an denen die Besucher sich noch mit Weihnachtsgeschenken eindecken können. So werden zum Beispiel Schmuck aus Handarbeit, Häkel- und Stricktiere, Drechselarbeiten und Weiteres angeboten.

Für die Unterhaltung während der Dorfweihnacht ist bestens gesorgt, um 15 Uhr gibt es eine Vorführung des Kindergartens St. Raphael, um 17 Uhr geht es dann weiter mit den Alphornbläsern. Die Musikkapelle spielt mit ihren Jungmusikanten ab 18 Uhr besinnliche Weihnachtslieder und ab 19 Uhr unterhält der Männergesangsverein Laiz. Mitglieder der Gruppe der Stelzenbächler lesen für die Kinder am Nachmittag drei verschiedene Weihnachtsgeschichten vor.

Weihnachtsbäume erhältlich

Zum vierten dörflichen Advent in Unterschmeien lädt derweil die Bürgerstiftung „Dorfgemeinschaft Unterschmeien“ ab 16 Uhr beim Alten Schulhaus ein. Adventlich geschmückt können die Besucher bei Glühwein und Punsch verweilen. Dieses Jahr gibt es selbst gemachte Dennetle. Wie in all den anderen Jahre können die Gäste Weihnachtsbäume erwerben. Für Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Um 17 Uhr werden die Kinder des Kindergartens neue Stücke aufführen. Und unter der Leitung von Werner Köhler werden Kinder und Jugendliche gemeinsam musizieren und auf Weihnachten einstimmen. Die Jugend der Sigmaringer Stadtkapelle wird die Unterschmeier ebenfalls mit adventlichen Liedern verwöhnen. „Da freuen sich die Unterschmeier ganz besonders“, sagte Ortsvorsteher Berthold Hotz. Nicht fehlen darf der Schmeientaler, den die Besucher vor Ort kaufen können. Ebenso gibt es in Unterschmeien auch kleine Geschenkideen für das Weihnachtsfest.

Auch in Jungnau ist an diesem Samstag Weihnachtsmarkt. Um 17 Uhr planen die singenden und musizierenden Vereine Jungnaus ein vorweihnachtliches Konzert in der St.- Anna-Kirche. Mit dabei sind der Musikverein, der Kirchenchor, Junger Chor und Kinderchor. Direkt im Anschluss an diese Aufführung werden die Gäste auf den Burgplatz eingeladen. Neben vielen kulinarischen Köstlichkeiten wie Muffins, wilden Kartoffeln, der Feuerwehrwurst im Wecken, Gulaschsuppe, getrocknete Apfelringe, Lebkuchen, Waffeln, Kinderpunsch, Glühmost, Glühwein und Heißgetränken wird es nun auch viele Geschenkideen, wie Selbstgenähtes, dekorative Gegenstände aus Holz, Beton, Gips und Glas, Duftöle, Würzöle, Seifen, Marmeladen, Schlüsselanhänger, Nudeln, Ziegensalami, gebrannte Mandeln, Weihnachtsbretle, Bücher und Dekoengel zum Mitnehmen geben.

Zahlreiche Marktstände werden an diesem Abend ein Weihnachtsmarktambiente auf den Burgplatz zaubern.