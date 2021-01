Eine 53-jährige Autofahrerin hat am Sonntag gegen 7.55 Uhr in der Binger Straße beim Einparken ein stehendes Auto beschädigt. Wie die Polizei weiterhin mitteilt, wird der Sachschaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin gab an, aufgrund von Eisglätte auf das parkende Auto gerutscht zu sein.