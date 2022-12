Glätte führt zu mehreren Unfällen im Kreis

Mehrere Verkehrsunfälle haben sich am Montagvormittag im Landkreis Sigmaringen auf glatten Fahrbahnen ereignet. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

In Sigmaringen geriet gegen 6.30 Uhr ein 63-jähriger VW-Fahrer auf der abschüssigen Schützenstraße ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Gartenzaun und mehreren Betonpfeilern. Der Mann blieb unverletzt. Sein Auto, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und dem Abstreuen von austretendem Öl war die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt.

Gleich mehrere Fahrzeuge sind in der Straße Schloßberg in Gammertingen von der Fahrbahn gerutscht. Während zwei Autofahrer gegen eine Grundstücksmauer prallten, kollidierte ein dritter Lenker mit einer Straßenlaterne. An den drei Autos entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Bei Mengen haben auf der Kreisstraße zwischen Rosna und Rulfingen gegen 7.15 Uhr zwei Autofahrer auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihre Autos verloren. Während der 42-jährige Fahrer eines VW in einer Böschung zum Stillstand kam und unverletzt blieb, erlitt ein 23-jähriger Citroen-Fahrer leichte Verletzungen. Er überfuhr ein Verkehrszeichen, durchfuhr eine Hecke und kollidierte mit einer Betonstützwand. Insgesamt entstand an beiden Wagen ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Etwa zur selben Zeit geriet ein Toyota-Fahrer auf der Hausener Straße bei Schwäblishausen ins Rutschen und kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Der 37-Jährige blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.