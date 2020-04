Gläubige verabschieden Kantor Lee

Nach zwölf Jahren in der evangelischen Kirchengemeinde Sigmaringen wird Kantor Sukwon Lee in den Kreis Raststatt wechseln (die SZ berichtete). Sein Abschied war für Sonntag, 26. April geplant. Da man sich nach heutigem Stand der Dinge an diesem Sonntag nicht zum Gottesdienst versammeln und damit auch die Verabschiedung von Kantor Lee nicht wie sonst üblich begehen kann, haben sich die Verantwortlichen in der Kirchengemeinde eine Alternative überlegt: Alle, die mit Kantor Lee in den vergangenen zwölf Jahren musikalisch, beruflich oder persönlich verbunden waren, sind eingeladen ihm einen Brief, eine Karte, ein Foto aus der gemeinsamen Zeit oder sonst einen Gruß zu schicken. Die Kirchengemeinde wird alle Grüße sammeln und Lee zum Abschied übergeben.