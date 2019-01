Gewinner der Wichtelaktion zur Weihnachten ermittelt

Die Gewinner der HGV-Weihnachtswichtel-Ralley sind am Mittwochabend in den Räumen der Weinhandlung Nell gezogen worden. Viele Kunden hatten fleißig die Wichtel-Stempel gesammelt und ihre ausgefüllten Coupons an den HGV – die Stadtinitiative Sigmaringen zurückgeschickt. Unter den Einsendern wurden insgesamt 26 Preise verlost. Knapp 40 Geschäfte in Sigmaringen hatten sich an der Aktion beteiligt, die mit Beginn der Adventszeit startete und zum Jahresende ihren Abschluss fand. Die Geschäftsstellenleiterin des HGV, Christine Lehmann, fungierte als Glücksfee, Matthias Eisele, Rolf Thiebach und Frank Osswald als Vorstandsmitglieder zeichneten für den ordnungsgemäßen Ablauf verantwortlich. Die Gewinner, die in den nächsten Tagen auf dem Postweg benachrichtigt werden, können sich unter anderem über Büchergutscheine, Dekoartikel, edle Weinpräsente, ein Fotoshooting im Gesamtwert von 100 Euro oder gar über den Hauptpreis, einen Einkaufsgutschein in Höhe von 250 Euro, freuen.