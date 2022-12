Gewinner der Umfrage „Ehrenamt was geht (nicht)?“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Voller Freude konnten Matthias Bitzer, Julia Ballmann und Madlen Senfle jeweils zehn Karten für das Abenteuer Golf in Pfullendorf in Empfang nehmen. Sie hatten am Gewinnspiel des Kreisjugendringes Sigmaringen bei der Umfrage „Ehrenamt was geht (nicht)?“ teilgenommen.

Die Umfrage, an der über 300 Ehrenamtliche aus dem ganzen Landkreis teilgenommen hatten, wurde im Sommer durchgeführt. Zentrale Aussagen der Umfrage: Die Tendenz des Engagements ist fallend, die Motivation leider auch. Grund genug, sich mit Verantwortlichen aus der Politik zusammenzusetzen und über die Zukunft zu diskutieren. Deshalb traf am 29. September in der Ruine Hornstein „Politik auf Ehrenamt“. Landes-, und KreispolitikerInnen sowie Vertreter der Verwaltung stellten sich den drängenden Fragen, die die Umfrage aufwirft. Einigkeit herrschte darüber, dass das Ehrenamt für das soziale Miteinander unersetzlich ist. Wie aber kann es gelingen, wieder mehr Leute in die häufig verwaisten Ämter im Vereinsvorstand oder beim Jugendtraining zu bewegen? Als einer der Gründe wird immer wieder die fehlende Anerkennung angeführt. Dabei seht der finanzielle Aspekt weniger im Vordergrund, mehr das „Gesehen werden“. In der Diskussion wurde klar, dass die Ehrenamtlichen Unterstützung brauchen. Mehr sichtbare Anlaufstellen wären hilfreich.

Bereits jetzt gibt es im Landkreis einige Hauptamtliche, deren Job es ist, sich um Ehrenamtliche zu kümmern. Sie gibt es bei der Caritas, beim Roten Kreuz, bei den Kirchen, im Landratsamt oder im Kreisjugendring. Der Kreisjugendring und die Kinder- und Jugendagentur des Landkreises haben zusammen bereits ein Unterstützungsprogramm zur Beratung der Vereine auf den Weg gebracht.

Die Veranstaltung und das Gewinnspiel wurden durch die finanzielle Unterstützung der „Allianz für Beteiligung“, die zivilgesellschaftliche Gruppen mit dem Förderprogramm „Beteiligungstaler“ fördert, ermöglicht.

Die Auswertung der Umfrage bei den Ehrenamtlichen ist auf der Homepage des Kreisjugendrings abrufbar: t1p.de/kik35