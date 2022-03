Gewerkschaftsbund informiert über Betriebsratswahlen

Mit einem informellen Stand am Vierjahreszeiten-Brunnen in der Sigmaringer Innenstadt hat der Kreisvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Sigmaringen die seit Anfang März bis Ende Mai laufenden Betriebsratswahlen intensiv beworben.

Zahlreiche Expertinnen und Experten der Gewerkschaften standen den Bürgern mit Rat und Tat zur Seite, heißt es in einer Pressemeldung. Anhand eines Glückrads konnten die Passanten ihr Detailwissen über die Funktionen von Einzelgewerkschaften, über die Tätigkeiten und Mitspracherechte eines Betriebsrates abrufen. Ab fünf Arbeitnehmern und drei wählbaren Kandidaten darf ein solches Gremium bereits ins Leben gerufen werden. Es ist sogar gesetzlich strafbar, die Installierung eines Betriebrates zu verhindern.

Dennoch machten vor allem beschäftigte Kolleginnen und Kollegen aus Kleinbetrieben in Gesprächen mit den DGB-Leuten am Stand in Sigmaringen deutlich, dass sie sich zwar gerne eine eigene Interessensvertretung wünschen würden, sie aber Konflikte gegenüber ihrem Arbeitgeber scheuten. Gerade in Betrieben des Kleingewerbes ist die Mitbestimmung oftmals nicht gewünscht und der Organisierungsgrad von Lohnabhängigen, die Nachteile befürchten, nicht sonderlich hoch. Dabei belegen zahlreiche Studien, dass es mit einer Arbeitnehmervertretung am Arbeitsplatz in punkto Bezahlung, bei der Arbeitszeitregelung, aber auch in der Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes deutlich besser läuft.

Unterstützt wurde die mehrstündige Kreis-DGB-Aktion in der Kreisstadt von den beiden Bundestagsabgeordneten Jessica Tatti (Linke) und Robin Mesarosch (SPD) sowie von der Landtagsabgeordneten der Grünen, Andrea Bogner-Unden. Angeregt diskutierte zeitweise auch Landrätin Stefanie Bürkle unter den Beteiligten mit.