Gewerkschafter pochen auf Tariftreue

Sigmaringen (sz) - Der DGB-Kreisverband Sigmaringen pocht darauf, dass die von der Ampelregierung im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellte Tariftreueregelung für die Auftragsvergabe gesetzlich verankert wird. Darum ging es bei einem Informationsstand am Vierjahreszeiten-Brunnen in Sigmaringen, wie die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung schreibt.

In Gesprächen mit Passanten hätten die DGB-Leute erklärt, warum das wichtig wäre. Denn damit ließe sich dem „Trend einer dramatisch gesunkenen Tarifbindung von größeren Betrieben im Landkreis Sigmaringen etwas Wirkungsvolles entgegensetzen“. Der DGB fordert auch von der Landesregierung Gesetze, damit bei Aufträgen der öffentlichen Hand nur noch Firmen zum Zuge kommen, die Tariflöhne bezahlen. Laut Gewerkschaft würde dies auch gegen die gestiegene Inflation helfen und den Kaufkraftverlust etwas abmildern.

Die meisten Gesprächsteilnehmer hätten positiv reagiert. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch und Ina Schultz, Grüne Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft, Finanzen und Soziales, die anstelle der Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden gekommen war, erklärten sich demnach solidarisch.