GEW plant Podiumsdiskussion zu Wahl

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des GEW–Kreisverbandes Sigmaringen, die im Haus am Riedbaum in Sigmaringen stattgefunden hat, standen die aktuellen Ausführungen der GEW–Landesvorsitzenden Doro Moritz aus Stuttgart. Dabei stellte sie klar, dass nur durch eine starke Interessenvertretung der Bildungsgewerkschaft, die im Land Baden-Württemberg über 47 000 Mitgliedern zählt, bildungspolitische Erfolge und Veränderungen möglich sind.

Dies zeigte sie beispielhaft zunächst bei der Dienstrechtsreform, die seit dem 1. Januar 2011 in Kraft ist. Hier hat man erreicht, dass der Eintritt in den Ruhestand zum Schuljahresende erfolgt und auch flexiblere, familienfreundliche Arbeitsmöglichkeiten wurden in den Verhandlungen mit der Politik durchgesetzt. So gibt es neue Freistellungsmöglichkeiten bei Erkrankung von Kindern oder bei akuten Pflegefällen, was erfreulich ist. Die Bewilligung von 500 Beförderungsstellen für Fach – und Technische Lehrkräfte wurde ebenfalls positiv gewertet. Was noch umgesetzt werden muss sind wichtige Präventionsmaßnahmen zur Gesundheitsvorsorge. „Dringender Handlungsbedarf besteht nach wie vor für mehr Beförderungsstellen und für eine bessere Bezahlung von Leitungspersonal insbesondere an Grund – und Hauptschulen“ sagte die Landesvorsitzende. Die Vergabe von Leistungsprämien lehnte sie ab, da sie weder Motivation noch Leistung fördern.

Mit anschaulichen Bildern zeigte sie die Ergebnisse des Gutachtens zur Schulentwicklung in Baden-Württemberg. Die Entwicklung der Schülerzahlen an den verschiedenen Schularten beweist deutlich, dass die Fortschreibung des gegliederten Schulsystems am ungünstigsten ist. Die neu eingeführte Werkrealschule bezeichnete Doro Moritz als organisatorisches Monstrum und pädagogischen Rückschritt. Angesprochen wurde auch die Lehrerausbildung, die Inklusion, gemeinsame Unterrichtung mit behinderten Kindern und aktuell die Diskussion zur Einsparung von Lehrerstellen und die Vorwegnahme der Tarifrunde durch die Zusage einer Gehaltserhöhung für Beamte zum 1. April. Eine rege Aussprache mit den Lehrkräften aus allen Schularten im Landkreis, die sehr zahlreich gekommen waren, schloss sich an.

Eingangs der Versammlung blickte GEW–Kreisvorsitzender Hans-Jörg Kraus auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Besonders positiv vermerkte er die steigenden Mitgliederzahlen. So zählt der GEW Kreisverband zum Jahresbeginn 411 Mitglieder aus allen Schularten. Tillo Brückner konnte von einem soliden Kassenstand berichten, Prüfer Matthias Schäfer bescheinigte ihm eine korrekte Buchführung. Bei der Vorstellung des Jahresprogrammes 2011 machte der Kreisvorsitzende auf eine besondere Veranstaltung aufmerksam. Der GEW – Kreis Sigmaringen veranstaltet am Donnerstag, 10. Februar um 19 Uhr in der Brauereigaststätte „ Zoller – Hof “ eine bildungspolitische Podiumsdiskussion zur Landtagswahl. Die Landtagskandidaten aus dem Kreis Sigmaringen diskutieren dabei über die aktuelle Situation der Bildungspolitik in Baden – Württemberg. Am Mittwoch, 23. Februar und Samstag, 26. Februar führt die Kreis GEW Fahrten zur Bildungsmesse „didacta“ nach Stuttgart durch. Anmeldungen hierzu sind ab sofort möglich.

GEW Kreis Sigmaringen – Vors. Hans – Jörg Kraus, Humboldtstr. 20 in 88605 Meßkirch – Tel. 07575/4345 – Fax 07575/ 4184 –E – Mail info@gewsig.de – Internet www.gewsig.de (wik)