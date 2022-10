Gesundheitsexperten beantworten Fragen beim Infotag

Der Patienten-Infotag findet am Samstag, 22. Oktober, ab 10 Uhr findet in der Stadthalle statt. Experten aus dem Gesundheitswesen bringen ihr Wissen über die individuellen Fachgebiete nach Sigmaringen, heißt es in einer Ankündigung.

Im Eingangsbereich können Patienten, Angehörige oder Interessierte Fragen auf einen Zettel schreiben, die am Mittag beim Podium beantwortet werden. Gastgeber sind die psychosoziale Krebsberatung, die Angelo Stiftung, der onkologische Schwerpunkt der SRH mit Dr. Käfer sowie drei Selbsthilfegruppen für Menschen mit Krebs und ihre Angehörige. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.