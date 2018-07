Gesellschaft für Kunst und Kultur wünscht sich Veranstaltungskoordinator für Sigmaringen

Etwas mehr Resonanz hätte der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft für Kunst und Kultur Sigmaringen am Dienstagabend in der Alten Schule schon gut getan. Lediglich 20 der insgesamt 301 Mitglieder waren anwesend. „Wir hatten mit doppelt so vielen Teilnehmern gerechnet“, resümierte Fritz Kovacic, stellvertretender Vorsitzender, im Anschluss. Auch Bürgermeister Thomas Schärer, der mit einer Ansprache geplant war, ließ sich entschuldigen.

Die Verantwortlichen der drei Ressorts Theater, Konzerte sowie Kunst- und Opernfahrten berichteten von ihrer Arbeit. „Die Musik blüht, das Theater welkt“, sinnierte Siegfried Gebhardt, Theatermacher und verantwortlich für dieses Ressort, zu Beginn seiner Ausführungen. Mit fünf geplanten und vier aufgeführten Stücken zeigte er sich mit der Zahl von insgesamt 588 Besuchern nicht durchweg zufrieden. „Besonders vermisse ich die jungen Leute“, so Gebhardt.

Das Ressort Konzerte obliegt Fritz Kovacic. Er zeigte sich immer noch beeindruckt vom letzten Matinèekonzert der ehemaligen Musikschüler am vergangenen Sonntag in der Aula. „Diese jungen Leute haben eine so wunderbare Leistung geliefert.“ In seinem weiteren Rückblick ging auch er auf die Besucherzahlen ein. „In Sigmaringen ist einfach zu viel los.“ Eine Aussage, die man sonst nicht oft hört. „Es sind teilweise so viele Veranstaltungen, die sich überschneiden oder eng aufeinander folgen. Hier muss in der Stadt unbedingt ein Koordinator her“, so seine Forderung. Anhand einer Tabelle zeigte er auf, welche Fülle kultureller Veranstaltungen nur allein für Oktober geplant ist.

Für den Bereich Kunst- und Opernfahrten zeichnet Gabriele Hellmeier-Ringwelski verantwortlich. Auch sie sprach von unterschiedlicher Resonanz in Bezug auf ihre Angebote. Ins Schwärmen kam sie über die Fahrt nach Waldenbuch zum Museum Ritter, das sich besonders dem Quadrat in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts mit der „Unfarbe“ Weiß widmet.

Der anschließende Kassenbericht zeigte, dass der Verein auf solidem finanziellem Fundament steht. Zwar seien die Eintrittsgelder nicht kostendeckend für die Ausgaben, aber durch Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse der Stadt und Spenden sowie Sponsorengelder sei der Verein gut aufgestellt. So kann der Verein unterm Strich sogar über ein kleines Guthaben verfügen.

Die Kassenprüfer Werner Knubben und Ludwig Zierlewagen bescheinigten eine vorbildliche Kassenführung. Einstimmig wurden die Kassenverantwortlichen Susanne Fink und Fritz Kovacic sowie die beiden Kassenprüfer entlastet.

Neue Satzung

Im Anschluss stellte Fritz Kovacic die neue Satzung vor, die einstimmig beschlossen wurde. „Die Neufassung ist notwendig, da unsere jetzige Version aus dem Jahr 1985 stammt und überholt ist.“

Mit kulturellen Ausblicken endete der Abend. Kommende Höhepunkte sind unter anderem eine Ausstellung mit Editha Pröbstle, die Theateraufführung „Antigone“ und das Orchesterkonzert der Jungen Philharmonie. Für 2019 sind neben Oper und Ballett auch Fahrten zur Otto-Dix-Ausstellung nach Albstadt und nach Riehen (Schweiz) zu „Der frühe Picasso – blaue und rosa Periode“ geplant. Die Theateraufführungen „Die letzte Karawanserei“ und „Globalplayer“, die Neujahrsmatinée mit Christian Segmehl, das Soldan-Klavierquintett oder die Thomas Scheytt Boogie Connection sind nur einige der kulturellen Highlights.

Für 65-jährige Mitgliedschaft geehrt wird Doris Findeisen, für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt werden Elisabetha Widmaier und Friederike Luppart-Hayn.