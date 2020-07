Gesellen beweisen ihre gute Form

Die diesjährige Prämierung der Gesellenstücke im Rahmen des Leistungswettbewerbs „Die Gute Form“ hat coronabedingt nicht in den Räumen der Kreissparkasse stattgefunden. Stattdessen erhielten die besten Junggesellen im Anschluss an die praktische Prüfung noch auf dem Schulhof ihre Preise, heißt es in einer Pressemeldung der Schreiner-Innung Sigmaringen.

Auf Grundlage der Kriterien Idee, Form, Funktion und Konstruktion wählte eine Jury, bestehend aus dem Architekten Otmar Keller vom Hochbauamt, dem stellvertretenden Innungsobermeister Wolfgang Springer sowie Patricia Griener, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, drei Preisträger aus. Den dritten Platz erreichte Aaron Motsch (AM Tischler GmbH & Co. KG). Zweitplatzierter war Philipp Maier (Wiehl GmbH & Co. KG) und der erste Preis für „Die Gute Form“ ging an Philipp Braunschweig (Schreinerei und Fensterbau Braunschweig).

Ebenso wurden die Gesamtbesten der Gesellenprüfung geehrt. Philipp Braunschweig konnte sich zusätzlich über die beste Leistung in der Gesellenprüfung freuen. Als Zweitbester wurde Dennis Kolthoff (AM Tischler GmbH & Co. KG) ausgezeichnet, die drittbeste Prüfungsleistung teilen sich Aron Motsch und Philipp Maier.

Die Ausstellung der Gesellenstücke im Foyer der Hohenzollerischen Landesbank läuft noch bis Freitag, 7. August. Aus allen Personen, die für ihr favorisiertes Exemplar abstimmen, wird Mitte August per Losverfahren ein Gewinner ermittelt, welcher ein Geschenk der Schreiner-Innung erhält, heißt es weiter.