Geschichten von Sophie Scholl, einem Flugzeugabsturz und Glashütte

Alte Wegverbindungen zwischen Hechingen und Mössingen, ein prominenter Flugzeugabsturz, Sophie Scholl als sogenannte Arbeitsmaid, das „Enfant terrible“ Crescentia Oberer und der Ort Glashütte im Landkreis Sigmaringen: Das neue Heft der „Hohenzollerischen Heimat“ (2/2022) enthält spannende Beiträge zur Geschichte und Kultur Hohenzollerns.

Wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert, erforscht Stefan Wintermantel in der neuesten Ausgabe zollerische Altwege und Wüstungen zwischen Hechingen und Mössingen. Dazu nimmt er historische Karten zu Hilfe, beginnend im Jahr 1568 bis hin zu Flurkarten aus demm 19. Jahrhundert. Es werden Altwege und Wüstungen südwestlich von Belsen beginnend bis auf den Nasswasen auf Hechinger Gebiet dargestellt. Farbaufnahmen zeigen einen noch sichtbaren alten Hohlweg.

Außerdem schildert Ralf Biesinger den Flugzeugabsturz eines Privatflugzeuges am 30. Juli 1969 bei Boll im Wald nahe der Burg Hohenzollern und die Bergung der drei Toten sowie des Wracks. Von einem „Unglück mit weltweitem Interesse“ spricht der Autor laut Pressemeldung in seinem Bericht. Denn unter den Toten befand sich neben dem Messerschmitt-Testpilot Anton Baumann aus Manching, dessen Freund Josef Karl Schöpf aus München, auch Konstantin Prinz von Bayern, Ururenkel von König Ludwig I. von Bayern.

In einem weiteren Text schildert Kurt Ott anlässlich des 100. Geburtstages von Sophie Scholl am 9. Mai 2021 ihren Einsatz als „Arbeitsmaid“ in Sigmaringendorf und Krauchenwies. Der Arbeitsdienst wurde wenige Tage nach Beginn des 2. Weltkrieges auch für weibliche Jugendliche eingeführt. Der Reicharbeitsdienst (RAD) nannte diese dienstverpflichteten Frauen „Arbeitsmaiden“. Sophie Scholl begann diesen Dienst am 6. April 1941 für ein halbes Jahr im Lager im hohenzollerischen Schloss Krauchenwies. Ihre erste Arbeitsstelle im Außendienst war 1941 beim „Ziegler-Fritz“ (Friedrich Ott) im rund acht Kilometer entfernten Sigmaringendorf, das sie mit dem Fahrrad erreichte. „Es habe Sophie Scholl sehr gequält, von morgens bis abends ‚Nationalsozialismus‘ über sich ergehen lassen müssen“, so der Autor in seinem Text. Dieser Zwang im Lager Krauchenwies war vermutlich ein wichtiger Schritt zum späteren Widerstand in der „Weißen Rose“. Am 18. Februar 1942 wurde Sophie verhaftet, am 22. Februar 1943 zum Tode verurteilt und am selben Tag hingerichtet.

Herbert Zander beschäftigt sich im zweiten Teil von „Crescentia Oberer, das bewegte Leben eines Enfant terrible“ mit der Auswanderung der Familie Oberer von 1852 bis 1867 in die USA. Crescentias Bruder Julius war der erste Auswanderer der Familie und kam am 2. August 1852 in New York an. Der Bruder Fidel wanderte 1853 aus. Crescentias Schwester Barbara war die letzte, die von Fridingen aus in die USA auswanderte, vermutlich 1854. Der erste Auswanderer aus der Familie von Crescentia Oberer war der älteste Sohn Fridolin, der am 31. Dezember 1859 in New York ankam, bis 1867 war schlussendlich die gesamte Familie in New York eingetroffen. Wie aus der Meldung hervorgeht, stellt der Autor in dieser Kurzbiografie den Werdegang der Auswanderer in den USA jeweils in kompakter Form dar.

Des Weiteren erscheint in dem neuen Heft der dritte Teil von Falko Hahns Beitrag „Glashütte: Kinder Wege Gefäße“. Nach dem Dreißigjährigen Krieg blieben die Zeiten weiterhin unsicher, und es war ein Wagnis aus einem verwüsteten und leergefegten Land wieder eine lebensfreundliche Umgebung zu schaffen. Kloster Wald gelang dies unter der Äbtissin Jakobe von Bodmann dadurch, dass es umzugswillige Siedler aus Tirol und der Schweiz in das Amt Wald lockte.

Fünf Buchbesprechungen runden die neue Hohenzollerische Heimat ab. Die Vierteljahresschrift wird vom Hohenzollerischen Geschichtsverein herausgegeben und kann unter der Telefonnummer 0176/8840 65 40, dienstags von 9 bis 11.30 Uhr, oder E-Mail über anfrage@hohenzollerischer-geschichtsverein.de bestellt werden.