Geschichten, die den Kreis Sigmaringen in diesem Jahr zum Staunen gebracht haben

Schildkröten, die seit drei Jahren getrennt sind und trotzdem Nachwuchs bekommen, TikTok-Stars, Erfindungen und besondere Persönlichkeiten. Diese Geschichten haben uns dieses Jahr bewegt und zum Staunen gebracht.

Eine tierische Sensation: Getrennte Schildkröten bekommen plötzlich Nachwuchs

Plötzlich Mama: Obwohl sie seit drei Jahren von den Männchen getrennt leben, legen die Weibchen in diesem Sommer befruchtete Eier – zumindest eine der beiden Schildkröten. (Foto: Sebastian Korinth)

40 Tiere leben bei Familie Hoeschele in Neufra, schon lange gehören auch Schildkröten dazu. Doch mit der Geschlechtsreife der Männchen kamen allmählich auch die Probleme. Seit drei Jahren sind sie deshalb strikt von den Weibchen getrennt. Jetzt aber ist die Familie plötzlich stolze Besitzerin von sechs Babyschildkröten geworden. Die Verwunderung ist bei Familie Hoeschele groß. Die Schildkröten können Sperma in ihren Eileitern behalten und so selbst Jahre später Nachwuchs bekommen. Insgesamt sind es sechs: Cuba libre, Blue Curacao, Mojito, Tequila, Pina Colada und Caipirinha.

Unternehmer kauft abmontierte Eisenbahnbrücke - mit diesem Hintergedanken

Gute Laune bei der Chefin für den Transport der meterlangen Brücke aus Sigmaringendorf nach Riedlingen. Die Spedition Koch war zuständig. (Foto: Günter Eberhardt)

Unternehmer Günter Eberhardt erwirbt die etwa 30 Meter lange und 65 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke aus Sigmaringendorf. Für ihn sei es eine besondere Leidenschaft, Brücken zu erhalten, sagt er. „Sie ist praktisch ein Oldtimer“, so Erberhardt und noch dazu in einem sehr guten Zustand. Momentan ist sie auf einem Lagerplatz in Riedlingen untergebracht, bis der Unternehmer sicher ist, was mit dem Kunstwerk passiert. Sein Traum sei, ein Brückenmuseum zu eröffnen, doch dafür brauche es den geeigneten Standort und noch weitere Ausstellungsstücke.

47-jähriger Bad Saulgauer „Hi Babo“ wird zum Star auf TikTok und dem Balkan

Der Bad Saulgauer Fudi Mujanic ist auf TikTok und dem Balkan inzwischen ein Star. (Foto: Nitish Gupta/Dirk Thannheimer)

Seine Videos als „Hi Babo“ gehen durch die Decke: Der Bad Saulgauer Fudi Mujanic ist in den Balkanländern ein Star. Konzertveranstalter, Diskotheken, Supermärkte buchen den 47-Jährigen für Auftritte. Die Gage behält er nicht. Sie fließt in soziale Projekte – meistens nach Bosnien, wo große Armut herrscht. Dass er einmal so bekannt wird, hätte sich Mujanic nie gedacht. Seit 27 Jahren arbeitet er beim Maschinenbauunternehmen Knoll. Sein erstes Video, dass er auf die Plattform hochlädt, erhält direkt 500.000 Aufrufe. „Hi Babo“ schlüpft in mehrere Rollen: verkleidet mit Perücke in die seiner Tochter, in die eines Bürgers vom Balkan und in die seines deutschen Nachbarn Josef, „Jusuf“, wie die Balkaner ihn nennen würden.

Fast eine Million Fans: Patchworkfamilie aus Bad Saulgau wird bei TikTok zum Star

Die Bad Saulgauer Patchworkfamilie mit Hannes, Petra Mayer, Cathy und Helmut Fauser dreht viele ihrer Videos für Tik Tok im Wohnzimmer. (Foto: Dirk Thannheimer)

Während der Corona-Pandemie fing alles an – aus Spaß und Langeweile im Lockdown. Helmut Fauser aus Bad Saulgau schloss mit dem zwölfjährigen Hannes, dem Sohn seiner Lebenspartnerin Petra Mayer, eine Wette ab, dass es ihm mit einem einzigen bei TikTok hochgeladenen Video gelingen würde, auf 1000 Follower zu kommen. Fauser spielte einen Gag der Bullyparade nach und gewann die Wette. Dieses erste Video liegt etwa zwei Jahre zurück. Inzwischen ist die Fangemeinde von Helmut Fauser, seiner 18-jährigen Tochter Cathy, Petra Mayer und ihrem Sohn Hannes rasant gewachsen. Jeden Tag dreht die Patchworkfamilie – sie nennt sich Mooz Lee – ein Video, zu Hause, im Supermarkt, beim Spaziergang oder wie zuletzt im Urlaub in Florida.

Er denkt nicht ans Aufhören: Blumen-Peter kümmert sich auch mit 81 Jahren noch um 130 Gräber

Peter Braun hat sich über Bad Saulgau hinaus einen Namen als Blumen-Peter gemacht. (Foto: Julia Freyda)

Mit Anfang 20 wollte Peter Braun eigentlich seine berufliche Laufbahn als Eisenhändler beginnen. Doch weil seine Mutter plötzlich starb, kehrte er als junger Mann in seine Heimatstadt Bad Saulgau zurück und kümmerte sich um seine Familie. Aus der Not heraus übernahm er vom Vater die Pflege für ein paar Gräber, um ein Einkommen zu haben. Was als Notlösung begann, wurde zur Berufung. Heute ist Peter Braun 81 Jahre alt, immer noch als Friedhofsgärtner im Einsatz und pflegt 130 Gräber. Mit einem kleinen Gewächshaus fing er 1962 an. Den Umgang mit Pflanzen, das Binden von Gestecken und sein Wissen über den passenden Blumenschmuck hat der gelernte Eisenhändler sich selber beigebracht. Ans Aufhören denkt er noch nicht. „Ich muss nicht mehr arbeiten, aber ich darf“, sagt er.

Fast alleine unter Frauen: Dieser 29-Jährige wird Tagesvater

Thilo Dahm stammt aus Hoßkirch, startet im Frühjahr in Bad Saulgau im neuen Job als Tagesvater. (Foto: Julia Freyda)

Tagesmütter sind im Kreis Sigmaringen unter 60 Tageseltern klar in der Mehrheit, aber auch vier Tagesväter gibt es. Einer davon ist Thilo Dahm. Der 29-Jährige wusste schon als Jugendlicher, dass er später im sozialen Bereich arbeiten und etwas mit Kindern und Jugendlichen machen wollte. Nach der Ausbildung im Bereich Kinder-Pflege arbeitete er in Intensivpädagogik-Gruppen in der Haslachmühle, entschied sich für ein Studium der Sonderpädagogik in Heidelberg. Zwischenzeitlich hatte er geheiratet, wurde Vater einer Tochter und war mit den Änderungen des Studienalltags während der Corona-Pandemie nicht mehr so glücklich. Deshalb zog er zurück in die Heimat und bildete sich zum Tagesvater weiter. Im Frühjahr startet er in Bad Saulgau mit der Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Bis zu fünf Kinder kann er gleichzeitig betreuen.

Fußballer trifft bei Vereins-Turnier aus Versehen ein Auto: Wer zahlt den Schaden?

Ball, Schuss, Beule im Auto - ein Zuschauer beim Finale des Späh-Cups 2021, dessen Auto durch einen Schuss demoliert worden ist, will nicht auf den Kosten sitzenbleiben und akzeptiert auch eine Teilzahlung nicht. (Foto: Pixabay)

Bei einem Fußballturnier in Scheer im August 2021 trifft ein Ball ein auf dem Parkplatz stehendes Auto. Weil es dabei beschädigt wird, verklagt der Autobesitzer den ausrichtenden Verein und den Abteilungsleiter des Vereins, dessen Spieler die Beschädigung verursacht hat. Der Vorfall hat sich beim Warmmachen fürs Finale zwischen dem SV Hohentengen und dem FC Laiz ereignet. Verursacht hatte der Ball eine dicke Beule. Der Kläger wollte, dass der Schaden in Höhe von 1.000 Euro bezahlt bekommen – die Versicherung hatte ihm die Hälfte angeboten und für den Restbetrag auf das Risiko verwiesen, das er durch das Parken des Autos an einem Sportgelände zu tragen habe. Der Kläger kündigte an, bis zu letzten Instanz gehen zu wollen.

Intelligente Autotür: Tüftler aus dem Kreis bekommt Auszeichnung für seine Erfindung

Jonathan Weiß mit anschaulichen und gleichzeitig technischen Darstellungen seiner Entwicklungsergebnisse am Messestand. (Foto: SFZ Bad Saulgau)

Der Nachwuchstüftler Jonathan Weiß aus Ölkofen hat ein System zur Verhinderung eines Anstoßens einer Autotür an benachbarten Autos oder Hindernissen erfunden und dafür auf der Erfindermesse iENA in Nürnberg die Bronzemedaille erhalten. In seinem Projekt hat er eine Lösung dafür entwickelt, dass beim Öffnen von Türen diese aus Unachtsamkeit an zum Beispiel benachbarten Autos anschlagen können. Die intelligente Autotür erfasst den Abstand zum nächsten Objekt und misst ab, wie weit die Tür maximal geöffnet werden kann.

Mengenerin gewinnt Preis für Schuh aus Feuerwehrschläuchen, Autoreifen und Jeans

Anna Allmaier mit ihrem Wettbewerbsschuh aus Feuerwehrschlauch, Autoreifen und Jeanshose. (Foto: Markus Haile)

Eigentlich schien die berufliche Zukunft von Anna Allmaier schon vorgezeichnet. Aufgewachsen in der elterlichen Werkstatt zwischen Leder und prähistorisch anmutenden Maschinen, stand für sie schon früh fest, dass sie einmal Schuhmacherin werden würde. Doch dann kam die Pubertät, die Interessen verschoben sich und nach einem FSJ wollte sie auch weiterhin etwas für Menschen tun. Hilfe leisten, mit Menschen umgehen, praktische Arbeit, Schuhe – warum also nicht eine Ausbildung zur Orthopädie-Schuhtechnikerin beginnen? Während der Ausbildung entwarf sie einen Schuh für einen Wettbewerb und bekam daraufhin nicht nur den Sonderpreis, sondern auch noch das Angebot für einen Schuhhersteller eine Sandale zu entwerfen.

Hohenzollern-Prinzessin schwänzt Gerichtsverhandlung

Die Prinzessin legt Einspruch ein, kommt aber nicht zur Verhandlung. (Foto: Felix Kästle (dpa)/ S. Hermann & F. Richter (Pixabay))

In Sitzungssaal II des Amtsgerichts Sigmaringen wartete im Mai die zuständige Richterin vergebens auf eine Hohenzollern-Prinzessin. Die besagte 61-jährige Dame hatte vorher Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid eingelegt, weshalb in Konsequenz eine Hauptverhandlung angesetzt wurde. Das Bußgeld drohte, da die Prinzessin wohl innerorts mit ihrem Gefährt deutlich zu schnell unterwegs war. Und jetzt, beim neuen Termin? Es tauchte wieder niemand auf. Auf dem Flur blieb es still, der Gerichtssaal leer. Keine Nachricht per Mail, Fax oder Anruf. Nichts. Deshalb hieß es für die Prinzessin: zahlen. Aber nicht nur das Bußgeld von 100 Euro – zusätzlich auch die Gerichtskosten und die Verwaltungsgebühr der Bußgeldstelle.

Gammertinger Brief von 1852 wechselt für ein Vermögen den Besitzer

Begehrtes Sammlerstück: Dieser Brief wurde vor 170 Jahren vom alten Oberamt in Gammertingen an einen Straßberger Apotheker verschickt. (Foto: Auktionshaus Heinrich Köhler)

Ein Brief, der Mitte des 19. Jahrhunderts vom alten Oberamt in Gammertingen an einen Apotheker in Straßberg verschickt wurde, ist im Mai 2022 bei einer Auktion in Wiesbaden für 105.000 Euro versteigert worden. Ein anonymer Bieter im Saal bekam am Ende den Zuschlag – für das zweithöchste Ergebnis, das je für einen Brief aus dem Sammelgebiet Thurn und Taxis erzielt wurde. Der Brief aus Gammertingen aus dem Jahr 1852 hatte zuletzt dem ehemaligen Tengelmann-Chef Erivan Haub gehört. Der Unternehmer starb 2018 in den USA. Um den Brief boten zwei Interessenten und trieben so den Preis in die Höhe. Geschichtlich hatte der Brief – außer durch den Poststempel – für Gammertingen keine Bedeutung.

Seelen-Schorsch serviert den Gästen seit 45 Jahren seine Kreationen

Georg „Schorsch“ Offner steht auch mit 75 Jahren noch gern hinter der Theke des Seelen-Häusles in Ennetach und genießt die Witze mit seinen Gästen. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

77 verschiedene Seelen-Variationen verkauft Schorsch in Ennetach im Seelen-Häusle an seine Gäste. Seit 45 Jahren gibt es das Lokal inzwischen. Gastraum und Biergarten gleichen einem Museum, das von Jahr zu Jahr voller geworden ist. Der Wirt ist 75 Jahre alt und denkt noch lange nicht ans Aufhören. „Ich brauche die Menschen um mich herum, die halten mich fit“, sagt er. „Dreikäsehoch“, „Stink-Seele“ oder „Stammgast-Seele“ heißen die Kreationen, die Schorsch an drei Abenden die Woche anbietet.

