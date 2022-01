Geschenke zaubern Kindern in der LEA ein Lächeln ins Gesicht

Einen Tag vor Heiligabend waren die Kinder in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen in großer Erwartung: Im Infopoint sollten sie mit liebevoll eingepackten Geschenken überrascht werden. Wie das Regierungspräsidium am Dienstag mitteilt, hat genau das für leuchtende Augen gesorgt.

Corona geschuldet durften die Kinder nur im Familienverbund eintreten und wurden vom Weihnachtsmann vor einem geschmückten Weihnachtsbaum in Empfang genommen. Die Kinder nahmen ihre Geschenke mit Spannung und Freude entgegen. Neben einem Schokoladennikolaus erhielt jedes Kind altersgerechtes Spielzeug, das von verschiedenen Organisationen, bereits als Geschenk verpackt, gespendet wurde.

Spielsachen gespendet haben unter anderem der Rotary Club Sigmaringen, der Club Rotaract Sigmaringen und der Ladies Circle 45. Aus dem Motessori-Kinderhaus drei Linden in Hausen am Andelsbach gab es Kinderkleidung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK wiederum haben mit vielen Ehrenamtlichen aus der LEA-eigenen Spendenhalle kleine Spielsachen herausgesucht und verpackt.

Dank dieser Unterstützung und der guten Organisation und Vorbereitung durch das Team des Alltagsbetreuers ORS konnte die Aktion realisiert und den Kindern ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert werden.