Gesangsduo bekommt einen Sonderpreis

Ein tolles Konzert junger Musiker hat am Sonntagvormittag zahlreiche Besucher in der Sigmaringer Stadthalle erfreut. Bei den Akteuren handelte es sich um die Preisträger des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ aus dem Landkreis Sigmaringen. Bürgermeisterstellvertreterin Ulrike Tyrs und Ellen Valerius als Leiterin der städtischen Musikschule zeichneten die jungen Talente im Verlauf des Konzerts mit Urkunden aus und überreichten ihnen Geschenke.

Die Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen verlieh einen Sonderpreis. Der Vorstandsvorsitzende Michael Hahn übergab diesen an das Bad Saulgauer Gesangsduo Fiona Skuppin (Mezzosopran) und Daniel Ostermaier (Tenor). Die beiden 18-Jährigen bezauberten das Publikum vom ersten Ton an mit jugendlicher Frische, großartigen Stimmen und einer beeindruckenden Bühnenpräsenz.

Doch auch die anderen Preisträger hatten einiges zu bieten, beispielsweise die beiden Perkussionskünstler Lotta Mehnert aus Rulfingen und Felix Dreher aus Sigmaringen. Die Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren ließen jetzt schon erstaunliche Fähigkeiten am Xylophon und Marimbaphon erkennen. Entsprechender Applaus honorierte die Darbietungen der jungen Klangspezialisten, die beim Regionalwettbewerb mit jeweils 24 Punkten einen ersten Platz in der Solowertung mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb erspielt hatten.

Duo mit Klavier und Querflöte

Die selbe Punktzahl erzielte ein ebenfalls aus Bad Saulgau stammendes Duo mit Serafine Schnebel (Querflöte) und Pia Bräuchle (Klavier) als Ensemble in der Altersklasse III, was den Jahrgängen 2005 und 2006 entspricht.

Landrätin Stefanie Bürkle sprach den Teilnehmern Respekt und Anerkennung für deren „großartige Leistungen“ aus, denen eine intensive Vorbereitung vorausgegangen sei. Für die hohe Ausbildungsqualität und das Herausschälen „begnadeter Talente im Landkreis Sigmaringen“ machte sie die Musikschulen und deren unermüdliche Lehrer verantwortlich. Bürkles Dank richtete sich aber auch an die Kommunen, die dies mit der Förderung der Musikschulen erst möglich machten. Zu guter Letzt seien es aber die Familien, die diese Angebote nutzten, indem sie ihre Kinder ein Instrument erlernen ließen.

Dass dies jedoch im Laufe der Ausbildung nicht ohne gewisse Kalamitäten über die Bühne geht, ließ Ulrike Tyrs in ihrer Ansprache wissen. Selbst einst als Teilnehmerin an „Jugend musiziert“ bescheinigte sie den betreffenden Familien „eine hohe Portion Leidensfähigkeit“. Denn bis eine gewisse Bühnenreife erlangt sei, heiße es, erst mal zu ertragen, bis es ans Genießen geht. Doch egal, wie viele Punkte erreicht worden sind, oder ob die große Bühne das Ziel ist: „Ihr hattet den Mut dies zu tun und habt gesagt: Ich mach’ das“.

Allein das verdiene Anerkennung, machten Ellen Valerius und Michael Hahn deutlich. Denn mit der musikalischen Ausbildung hätten sich die Schüler Qualitäten angeeignet, die ihnen niemand mehr nehmen könne. Dazu gehörten Durchhaltevermögen, Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Disziplin und Widerstandskraft, wenn es beispielsweise gilt, den inneren Schweinehund zu zähmen.

Zu den Solisten beziehungsweise Ensemblespielern trugen auch Wiktoria Wasilewska aus Bad Saulgau mit hervorragendem Violinspiel sowie Julian Schroth aus Sigmaringen am Schlagwerk bei. Beide gehören ebenfalls zu den Siegern in ihrer Klasse und dürfen am Landeswettbewerb teilnehmen. Claudio Lutz aus Hohentengen beeindruckte in der Altersgruppe 1B (Jahrgänge 2011 und später) mit seinen Fertigkeiten als Perkussionist, ebenso Johannes Merk aus Bad Saulgau mit zartem Spiel auf der Violine. Julie Androulakis aus Bingen und ihr Partner Sebastian Speidel aus Sigmaringendorf, beide der Jahrgangsgruppe 2007/08 zugehörig, spielten sich mit einer sizilianischen Tarantella auf der Gitarre in die Herzen der Zuschauer.