Gerangel endet mit Ermittlungen

Nachdem es am Samstag gegen 3.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Prinzengarten gekommen war, ermittelt aktuell das Kriminalkommissariat Sigmaringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Trio junger Männer zwischen 20 und 24 Jahren mit einer Personengruppe in Streit geraten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Grund für die Auseinandersetzung dürfte der Verdacht des Trios sein, dass man versucht habe, sie zu bestehlen. Es kam zum Gerangel unter den Beteiligten, die alle unter Alkoholeinfluss standen. Derzeit geht die Polizei von einem versuchten Trickdiebstahl zum Nachteil der Männer aus. Die Ermittlungen dauern an.