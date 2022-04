Gemeinschaft öffnet das Beuroner Pilgerbüro

Seit 15 Jahren gibt es das Jakobspilgerbüro in Beuron, gegenüber dem Hotel Pelikan am Pfortenplatz des Klosters gelegen. Mehr als 2000 Pilgerausweise wurden dort nach eigenen Angaben bereits ausgestellt, zahllose PilgerInnen zogen von Nord- und Süddeutschland kommend vorüber. Die „Via Beuronensis“, der Beuroner Jakobsweg Tübingen-Konstanz bringt die Pilger durch die Schweiz und Frankreich nach Spanien auf den „Camino“ nach Santiago de Compostela, etwa 2500 Kilometer sind es vom Donautal bis zum Grab des Apostels.

Die Beuroner Jakobspilger Gemeinschaft hat die Eröffnung des Beuroner Pilgerbüros und des Pilgerjahres auf Palmsonntag, 10. April, 14 Uhr verschoben. Dann beginnen auch die Veranstaltungen des verkleinerten Jahresprogramms. Im Zentrum steht der dritte, neue Jakobsweg von Ulm über den „Oberschwäbischen“ Wallfahrtsberg Bussen zum Kloster Habsthal und Überlingen zur alten Bischofsstadt Konstanz. Über die Homepage „Via Beuronensis“ können die Pilgerangebote eingesehen werden.

Zurzeit laufen laut Pressemitteilung Beratungen zur Vernetzung und zur Information verschiedener Themenwege in der Region, die sich kreuzen. Es sind: Jakobsweg, Martinsweg, Meinradsweg (Rottenburg-Kloster Einsiedeln), und Ulrikaweg (Biberach-Kloster Hegne), sowie die Oberschwäbischen Ringwege.

Der verein weist zudem auf eine Fernsehsendung hin: Am Karfreitag zeigt SWR 3 zum dritten Mal den Bericht „Beuroner Pilgerweg“ (aus dem Frühjahr 2020) im Rahmen der Reihe „Expedition in der Heimat“.

Der „Camino“ nach Santiago ist laut Pilgermeinschaft einerseits ein Sehnsuchtsort für oft kirchenferne moderne Menschen, aber auch ein Ort der Wandlung aus einem nüchternen Leben in der Postmoderne zu einem Leben der Reifung, des Friedens und der Innerlichkeit. In den Zeiten des Krieges zwischen den slawischen Völkern Russlands und der Ukraine, steht der Jakobsweg für eine uralte europäische Tradition und Dimension des Friedens und der Religion. In Kiew beginnt die „Via Regia“, der königliche Weg, der über Lemberg, Krakau und Dresden Richtung Köln oder Konstanz und letztlich nach Galicien in Nordwest Spanien führt. In Kiew wurden im Jahre 988 Wladimir I und seine Frau christlich getauft, damit begann das Christentum in Russland.