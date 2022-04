Gemeinsames Spendenkonto für Ukraine-Hilfe eröffnet

Die Hilfsbereitschaft in Sigmaringen für die Geflüchteten aus der Ukraine ist groß. Angebote für privaten Wohnraum sowie Anfragen aus der Bürgerschaft, wie geholfen werden kann, erreichen das Rathaus in diesen Tagen regelmäßig, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Um Hilfsangebote für die Geflüchteten in Sigmaringen unterstützen zu können, hat die Stadt Sigmaringen nun ein gemeinsames Spendenkonto mit der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde, dem DRK Kreisverband Sigmaringen, dem Caritasverband Sigmaringen-Meßkirch, der Diakonie Bezirksstelle Balingen und dem Haus Nazareth für Geldspenden eingerichtet

Die eingehenden Spenden dürfen ausschließlich zweckgebunden zur Unterstützung Geflüchteter genutzt werden, zum Beispiel für Sachleistungen wie die Ausstattung von Wohnungen für die Anschlussunterbringung oder zur Unterstützung der ehrenamtlichen Angebote in Sigmaringen. Eine direkte Auszahlung an einzelne Personen ist nicht möglich. Auf Wunsch stellt der Fachbereich Stadtkasse den Spendenden Spendenbescheinigungen aus.

Gespendet werden kann somit direkt auf das Konto der Stadt Sigmaringen. Wichtig ist die Angabe des Verwendungszwecks „Spende Ukraine-Hilfe“, so dass die eingehenden Gelder korrekt zugeordnet werden können.

Vom 4. bis 13. März fand das „Frühlingsspezial“ der Sigmaringer Eisbahn „Sig on Ice“ auf dem Leopoldplatz statt. Angesichts der aktuellen Ereignisse beschloss die Stadtverwaltung Sigmaringen kurzfristig zur Eröffnung des Events, die Einnahmen des umsatzstärksten Veranstaltungstags zur Unterstützung der Ukraine zu spenden, berichtet die Stadt weiter. „Mit einer Absage des Events wäre keinem geholfen gewesen.“, resümiert Bürgermeister Marcus Ehm. „Nachdem die Eisbahn coronabedingt bereits zweimal in Folge abgesagt wurde, war es unser Ansinnen, für die Sigmaringer Familien und Jugendlichen nach der langen Zeit der Entbehrungen endlich wieder eine angenehme Abwechslung vom Alltag zu schaffen.“

Somit konnte das Freizeitangebot letztlich mit dem guten Zweck verbunden werden: Etwa 900 Besucherinnen und Besucher zählte die Eisbahn während der zehn Veranstaltungstage. Umsatzstärkster Tag war Sonntag, 6. März, an dem 610 Euro eingenommen wurden. Von Seiten der Stadtverwaltung wurde der Beitrag verdoppelt, so dass die erste Spende mit 1220 Euro zu Buche schlug. Die Sigmaringer Firma „bildundtonstudio“, Partner der Eisbahn im Bereich Beschallungs- und Beleuchtungstechnik, beteiligte sich zusätzlich mit einer Spende von 338 Euro, so dass das städtische Spendenkonto mit einer Startsumme von 1560 Euro eröffnet werden konnte, heißt es aus dem Rathaus.

Für ein koordiniertes Hilfsangebot für die Geflüchteten, die in Sigmaringen ankommen, hat die Stadtverwaltung den Arbeitskreis „Ukraine“ ins Leben gerufen. Bei digitalen Treffen stimmen sich die Stadtverwaltung Sigmaringen, das Landratsamt Sigmaringen, die Landeserstaufnahmestelle (LEA) Sigmaringen, die katholische und die evangelische Kirchengemeinde, der DRK Kreisverband Sigmaringen, der Caritasverband Sigmaringen-Meßkirch, die Diakonie Bezirksstelle Balingen, das Haus Nazareth sowie das Polizeipräsidium Ravensburg regelmäßig eng ab.