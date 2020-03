Gemeinsam durch die Corona-Krise: Die „Schwäbische Zeitung“ will helfen

Brauchen Sie Unterstützung beim Einkaufen, weil Sie zur Risikogruppe gehören und deshalb nicht mehr aus dem Haus gehen sollen? Oder kann man Ihnen sonst etwas Gutes tun?

Wir bringen Hilfesuchende und Helfer zusammen

Etwas zum Lesen bringen, etwas aus der Apotheke abholen, und so weiter. Wir als Redaktion wollen und können Menschen, die Hilfe suchen, mit Menschen, die Hilfe benötigen, zusammenbringen.

Doch dazu müssen wir wissen, ob es schon Gruppen gibt, die sich zusammengeschlossen haben. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was läuft gut? Wo brauchen Sie noch Unterstützung? Oder fehlen Ihnen Informationen, die wir für Sie recherchieren können?

In der Corona-Krise, die für uns alle wie eine Bedrohung wirkt, haben wir als Gesellschaft auch eine Chance. Michael Hescheler, SZ-Lokalchef in Sigmaringen

„In der Corona-Krise, die für uns alle wie eine Bedrohung wirkt, haben wir als Gesellschaft auch eine Chance“, sagt Michael Hescheler, der Lokalchef der „Schwäbischen Zeitung“ Sigmaringen. „Enger zusammenrücken und damit spüren, dass wir als Nachbarn, als Bewohner einer Straße oder eines Viertels im Notfall füreinander da sind.“

Wenn Sie also vor Ort eine konkrete Initiative ins Leben gerufen haben, wenn Sie Ideen haben und Unterstützer suchen, dann informieren Sie uns bitte.

Helfen wollen wir auch, wenn Sie konkrete Fragen zu Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten in Ihrer Gemeinde oder Region haben. Wenn die Fragestellung von öffentlichem Interesse ist, werden wir versuchen, die Antwort zu recherchieren. Unser Ziel ist es, dass Ihre Informationen und Rückmeldungen in den kommenden Tagen und Wochen in unsere Berichterstattung einfließen.

Redakteure arbeiten im Home-Office

Da uns die Folgen der Corona-Krise allerdings auch in unseren Arbeitsmöglichkeiten beeinträchtigen - unsere Redakteure arbeiten seit Dienstag im Home-Office, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, sind wir darauf angewiesen, Ihre Rückmeldungen zu kanalisieren.

Wir bitten Sie deshalb, uns ausschließlich per E-Mail zu kontaktieren. Bitte vermerken Sie in Ihren Mails möglichst auch eine Telefonnummer für Rückfragen.