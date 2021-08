Gemeindereferentin und Vikar verabschieden sich aus Laiz

Die Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen hat Vikar Klaus Käfer und Gemeindereferentin Susanne Ruther in insgesamt zehn Gottesdiensten verabschiedet. Der letzte fand am Sonntag in Laiz statt. Ruther verlässt die Seelsorgeeinheit nach zehn Jahren, Käfer nach drei Jahren.

Im September 2018 begann Käfer seine Vikarszeit in den Gemeinden von Laiz bis nach Altheim. „Ich kam wirklich als Lehrling hier an“, so der Geistliche. „Gerne war ich diese drei Jahre hier in der Gegend mit den Menschen unterwegs und habe viel gelernt.“ Laut einer Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit würden das auch die Menschen bestätigen, die mit Vikar Käfer in den vergangenen Jahren zu tun hatten. Seine unkomplizierte Art und sein zugängliches Wesen haben viele geschätzt. Vikar Käfer zieht weiter nach Hechingen, wo er seine zweite Vikarszeit absolvieren wird.

Ebenso verlässt Gemeindereferentin Susanne Ruther die Seelsorgeeinheit. Zehn Jahre war sie hier tätig: in der Erstkommunionsvorbereitung, der Begleitung unterschiedlichster Gruppen und in der Gestaltung spiritueller Angebote, wie beispielsweise dem Impulswandern. „Wir konnten uns immer auf sie verlassen“, hieß es in verschiedenen Abschiedsreden. Susanne Ruther hat in den vergangenen Jahren mehrere Fortbildungen im Bereich Geistliche Begleitung und erfahrungsbezogene Bibelarbeit absolviert. In diesem Bereich wird sie künftig verstärkt tätig sein.

„Es war eine gute und reiche Zeit hier in der Seelsorgeeinheit und das erfüllt mich mit Dankbarkeit“, so Ruther in einem der zehn Abschiedsgottesdienste. Da die Corona-Auflagen keine große Abschiedsfeier zulassen, haben Vikar Käfer und Gemeindereferentin Ruther beschlossen, nochmals in alle zehn Gemeinden der Seelsorgeeinheit zu gehen und mit den Menschen Gottesdienste zu feiern und sich so zu verabschieden. „Es ist schön, nochmals an allen Orten gewesen zu sein“, sagte Ruther.

Einen Vikar wird es für die Seelsorgeeinheit nicht mehr geben, der war „Dekans-Bonus“, so Käfer. Als der damalige Dekan Neubrand 2020 nach Freiburg wechselte, war klar, dass nach Käfer kein Vikar mehr kommen wird. Der Leiter der Seelsorgeeinheit Laiz-Leibertingen, Pfarrer Michael Dulik, wird aber Verstärkung durch eine neue Gemeindereferentin erhalten, die im September ihren Dienst beginnen wird.