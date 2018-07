Gemeinderat verabschiedet Bürgermeister

Bürgermeister Thomas Schärer wird in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 18. Juli, verabschiedet. Wie aus der Tagesordnung hervorgeht, erfolgt die Verabschiedung am Ende der Sitzung unter Tagesordnungspunkt 18. Die Gremiumssitzung ist die letzte vor der Sommerpause. Schärers Amtszeit endet am 23. August. Bei der Wahl am Sonntag vor einer Woche war der 55-Jährige seinem Herausforderer Marcus Ehm unterlegen. Wann der designierte Bürgermeister in sein Amt eingeführt wird, soll am Mittwoch bekanntgegeben werden.