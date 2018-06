Gemeinderat stellt mehr Geld für Wirtschaftsförderung bereit

Der Gemeinderat hat die Erhöhung des Budgets für die Wirtschaftsförderung ohne Gegenstimme genehmigt. Wie berichtet, beträgt der Zuschuss der Stadt für die Wirtschaftsförderung statt der geplanten Viertel Million in diesem Jahr 370000 Euro. Die Frage aus dem Gemeinderat, ob dauerhaft mit diesem höheren Zuschuss zu rechnen sei, beantwortete Bürgermeister Thomas Schärer so: „Diese Zahl gilt dieses Jahr.“ Danach müsse eine mittelfristige Finanzplanung erstellt werden.

Das Stadtoberhaupt berichtete über die Arbeit des Aufsichtsrats und griff damit den Vorbericht in der Schwäbischen Zeitung auf die Gemeinderatssitzung auf. Das sechsköpfige Gremium habe sich seit der Gründung der Wirtschaftsförderung Sigmaringen vor rund zwei Jahren zu 16 Sitzungen getroffen. Die vergangenen beiden Sitzungen, in denen der Geschäftsführer gewählt wurde, hätten jeweils mehr als vier Stunden gedauert. Mit seinem Stellvertreter Martin Huthmacher (SPD) habe er sich am Morgen um 6.30 Uhr getroffen, um vor der Arbeit die 30 Bewerbungen zu sichten, sagte Schärer, der dem Aufsichtsrat vorsteht. Neben den beiden Vorsitzenden gehören dem Gremium Stadtkämmerer Bernt Aßfalg sowie die Gemeinderäte Elmar Belthle, Anton Fetscher und Markus Lehmann (alle CDU) an.

Letzterer nahm zum Kommentar in der SZ und den Beiträge auf schwaebische.de Stellung: Durch derartige Bewertungen sehe er das Vertrauen in die Arbeit des Aufsichtsrats in Gefahr, sagte Lehmann. „Mir persönlich tut es weh, wenn ich in der Öffentlichkeit in Misskredit gebracht werde.“ Er arbeite nicht im Aufsichtsrat mit, um Geld zu verdienen, sondern ihm gehe es um die Sache. „Dafür opfere ich sehr viel Freizeit“, sagte Lehmann. Mit der Erhöhung des Budgets bewilligte der Gemeinderat auch einen Betrag in Höhe von 5000 Euro, der für die Entschädigung der Aufsichtsräte zur Verfügung steht.

Die Wirtschaftsförderung benötigt mehr Geld, weil die Suche nach einem neuen Geschäftsführer und eine Schwangerschaftsvertretung die Personalkosten nach oben treibt. Außerdem verlangt die Bima für die Geschäftsstelle in der früheren Kaserne eine deutlich höhere Miete.